Йохауг о возможном возвращении российских лыжников: «Пока идут боевые действия на Украине, это будет совершенно неправильно»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Политика Лыжи

Тереза Йохауг высказалась о возможном возвращении российских лыжников на международную арену.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Я не лезу в политическую игру, но пока идут боевые действия на Украине, на мой взгляд, это (допуск россиян) будет совершенно неправильно.

Мне жаль спортсменов. Им приходится расплачиваться. Я ничего не имею против спортсменов», – сказала четырехкратная олимпийская чемпионка в интервью Expressen.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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6 комментариев

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Olga.t
Ответ imaxim
Я думаю со Скандинавией можно договориться, там вон глава FIS сказал, что нужно россиян возвращать. Но думаю что критерии допуска будут жёсткими и пойдёт ли на них Вяльбе - большой вопрос
Не Вяльбе будет это решать.
И думаю, что сменная обувь у неё всегда под рукой)
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Strepto
Военные действия в мире идут ежедневно. И что?
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imaxim
Ответ Sutekh Hexen
Да никто и не пустит, можешь не переживать. FIS не рискнет отменами этапов в целой Скандинавии.
Я думаю со Скандинавией можно договориться, там вон глава FIS сказал, что нужно россиян возвращать. Но думаю что критерии допуска будут жёсткими и пойдёт ли на них Вяльбе - большой вопрос
+2
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shahmur
Не поспоришь
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Sutekh Hexen
Да никто и не пустит, можешь не переживать. FIS не рискнет отменами этапов в целой Скандинавии.
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vladimirznatok
кому, как не бывшей допингистке, высказываться о том, кого допускать, а кого нет...
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