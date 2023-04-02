Йохауг о возможном возвращении российских лыжников: «Пока идут боевые действия на Украине, это будет совершенно неправильно»
Тереза Йохауг высказалась о возможном возвращении российских лыжников на международную арену.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Я не лезу в политическую игру, но пока идут боевые действия на Украине, на мой взгляд, это (допуск россиян) будет совершенно неправильно.
Мне жаль спортсменов. Им приходится расплачиваться. Я ничего не имею против спортсменов», – сказала четырехкратная олимпийская чемпионка в интервью Expressen.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
И думаю, что сменная обувь у неё всегда под рукой)