Бородавко о рекомендациях МОК: «Цинизм в высшей степени. Есть цель – запретить как можно больше российского»

Тренер российских лыжников назвал цинизмом позицию МОК по отношению к россиянам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Думаю, это общее представление обо всех российских атлетах. Четкая и продуманная линия поведения – разрешать и запрещать все. Цинизм в высшей степени. Мои коллеги очень доходчиво обозначили отношение к этому, добавить особо нечего.

Александр Большунов? Тут не надо делать акцент на ком-то конкретном. Не думаю, что там кто-то будет разделять. Есть цель – запретить как можно больше российского. Как понимаю, речь на исполкоме МОК шла все же об Олимпиаде 2024 года, а не 2026-го. Так что стоит немного подождать», – сказал Юрий Бородавко.

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