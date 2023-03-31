Бородавко о рекомендациях МОК: «Цинизм в высшей степени. Есть цель – запретить как можно больше российского»

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Тренер российских лыжников назвал цинизмом позицию МОК по отношению к россиянам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Думаю, это общее представление обо всех российских атлетах. Четкая и продуманная линия поведения – разрешать и запрещать все. Цинизм в высшей степени. Мои коллеги очень доходчиво обозначили отношение к этому, добавить особо нечего.

Александр Большунов? Тут не надо делать акцент на ком-то конкретном. Не думаю, что там кто-то будет разделять. Есть цель – запретить как можно больше российского. Как понимаю, речь на исполкоме МОК шла все же об Олимпиаде 2024 года, а не 2026-го. Так что стоит немного подождать», – сказал Юрий Бородавко.

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5 комментариев

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Mister Zalupa
Ответ HoratioH
А почему же мы хотим участвовать в соревнованиях русофобов и нацистов? Это как-то не скрепно. Давайте свои турниры делать, которые ещё круче будут. Соберём всех лидеров мирового спорта из КНДР, Венесуэлы, Сирии, Зимбабве
Не оскорбляй гордый народ Зимбабве. В компании РФ Эритрея, а не они.
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sintenced
Странно, что раньше такой цели не было, разрешали и олимпиаду проводить, и чемпионат футбольный. Может быть все-таки что-то случилось?
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Vadja
Так забавно вопли всех этих людей: по их словам получается, что жили все люди себе спокойно и комфортно, Россиюшка несла исключительно доброе-светлое, пыталась спасти несчастный загнивающий запад от холода и голода ресурсами, единственные сохраняли истинно правильный ПРАВОСЛАВНЫЙ путь и тут ВДРУГ в один день из ничего подлый запад стал фашистским и начал гнобить носителей истинного знания и духовности, всячески накатывать санкции и запрещать разное.
Я хз, может случилось все-таки что?
+6
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HoratioH
А почему же мы хотим участвовать в соревнованиях русофобов и нацистов? Это как-то не скрепно. Давайте свои турниры делать, которые ещё круче будут. Соберём всех лидеров мирового спорта из КНДР, Венесуэлы, Сирии, Зимбабве
+6
0
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BeastI666I
Есть цель – запретить как можно больше российского
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благородная цель.
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