Норвежский лыжник Нигаард: «Если русские спортсмены выскажутся против боевых действий, не вижу причин, почему они не могут выступать»

Норвежский лыжник Андреас Нигаард поддержал возвращение россиян в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям – при соблюдении строгих критериев.

«Мы видим, что в теннисе и других популярных видах спорта выступают российские спортсмены. Если ты способен высказать свое мнение и отстаивать его, то, мне кажется, очень многие в России признали бы: ситуация негативно влияет на их жизнь. Но если бы мы (Норвегия) были в конфликте с другой страной, я все равно хотел бы иметь возможность соревноваться.

У них (российских спортсменов) должна быть возможность сказать, что они против боевых действий. Кроме того, они должны соревноваться под нейтральным флагом. Если так случится, то не вижу причин, почему они не могут выступать в лыжах, как и все мы.

Если же это люди, играющие большие роли и принимающие важные военные решения, то это невозможно.

Я считаю, что многие из российских военнослужащих смогут соревноваться, если выскажут свою позицию», – сказал Нигаард.

Он отметил, что знаком с некоторыми российскими лыжниками, в том числе с Ермилом Вокуевым.

«Я знаю, что они не считают боевые действия чем-то хорошим», – добавил норвежец.

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