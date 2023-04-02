Норвежский лыжник Нигаард: «Если русские спортсмены выскажутся против боевых действий, не вижу причин, почему они не могут выступать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии Андреас Нигаард Ермил Вокуев Лыжи

Норвежский лыжник Андреас Нигаард поддержал возвращение россиян в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям – при соблюдении строгих критериев.

«Мы видим, что в теннисе и других популярных видах спорта выступают российские спортсмены. Если ты способен высказать свое мнение и отстаивать его, то, мне кажется, очень многие в России признали бы: ситуация негативно влияет на их жизнь. Но если бы мы (Норвегия) были в конфликте с другой страной, я все равно хотел бы иметь возможность соревноваться.

У них (российских спортсменов) должна быть возможность сказать, что они против боевых действий. Кроме того, они должны соревноваться под нейтральным флагом. Если так случится, то не вижу причин, почему они не могут выступать в лыжах, как и все мы.

Если же это люди, играющие большие роли и принимающие важные военные решения, то это невозможно.

Я считаю, что многие из российских военнослужащих смогут соревноваться, если выскажут свою позицию», – сказал Нигаард.

Он отметил, что знаком с некоторыми российскими лыжниками, в том числе с Ермилом Вокуевым.

«Я знаю, что они не считают боевые действия чем-то хорошим», – добавил норвежец.

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21 комментарий

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Adeen
Лицемерно. Но это из-за глупости и неосведомлённости. Спортсмены... Их высказывания нормальный человек воспринимать не должен. Наших, российских "депутатов"-спортсменов это тоже касается.
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Зубы Дзюбы
Ответ Pertinax Gandi
А ты высказывался против боевых действий НАТО в других странах?
Ну другое же это.

Зачем накидываете???
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Maxim Sirotkin
И постояннон расширение, нато!?
Вообще война началась, мо массе причин, и если бы хотели ее бы не начали и закончили!
а это все наивный взгляд Все это последствия распада СССР
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Maxim Sirotkin
Ответ porque
Какие войны развязало НАТО? Последние операции это в Югославии и Ливии. И там и там война была задолго до вмешательства НАТО.
Что у вас за странные имена, вы боты!?
+2
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Динамчик
Почему нельзя жить без войны? Кому она выгодна?
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Maxim Sirotkin
Ответ porque
Какие войны развязало НАТО? Последние операции это в Югославии и Ливии. И там и там война была задолго до вмешательства НАТО.
В Донецке тоже была война, до прихода России!
+3
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Maxim Sirotkin
Ответ porque
Какие войны развязало НАТО? Последние операции это в Югославии и Ливии. И там и там война была задолго до вмешательства НАТО.
Был Ирак, Был Афганистан!
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porque
Ответ elkipalki
Тогда каждый спортсмен из стран того же НАТО должен высказываться против войны. Уж НАТО развязал больше всех войн за последнее время. Или это другое?
Какие войны развязало НАТО? Последние операции это в Югославии и Ливии. И там и там война была задолго до вмешательства НАТО.
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Мыкола
Запомните! Только российские спортсмены обязаны быть вне политики! Не перепутайте)))
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45_percent
А куда радетели справедливости и западных ценностей из материала про чеха Свободу рассеялись, кто-нибудь знает?)
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barsiksimba
Ты лучше выскажись про лекарства от астмы. Тоже мне "учитель" нашёлся
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Oleg Kolesnikov
Нет. Конечно, никто не обязан высказываться на политические темы для допуска к спортивным соревнованиям, и требование подобного - дискриминация, ксенофобия и нарушение прав человека. Незаконное вторжение (и пребывание аж до сих пор) американского государства в ту же Сирию не отражается на требованиях к американским спортсменам. Но существуют незаконные вторжения, на которые можно закрыть глаза, и незаконные вторжения, которые нарушают интересы гегемона, из-за чего гегемон включает на полную катушку все свои нити влияния и воздействия. Говорите что хотите, но я бы слова не сказал, если бы мы видели такое же отношение к американским спортсменам после Ирака и Сирии. А если его не было, то и к российским спортсменам быть не должно.
+1
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Санитар-волк
Мнение, которое Андреас хотел бы услышать, в россии не отстаивают, а отсиживают, к сожалению. Людям из демократических стран нелегко это понять.
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GromwuD
Ответ elkipalki
Тогда каждый спортсмен из стран того же НАТО должен высказываться против войны. Уж НАТО развязал больше всех войн за последнее время. Или это другое?
конечно другое, это же было ради демократии)))
+12
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elkipalki
Тогда каждый спортсмен из стран того же НАТО должен высказываться против войны. Уж НАТО развязал больше всех войн за последнее время. Или это другое?
+20
-18
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Ольга Иванова
Никто не выскажется против!
+1
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Marky777
Ответ melmi
Российские теннисисты свое мнение по войне публично не высказывали Нейтральный статус , без флага А наши спортсмены не выскажутся открыто иначе прощай сборная
Российские теннисисты не получают поддержку государства, им и не надо высказываться.
+12
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Muerta
Полностью поддерживаю. Только большинство предпочитает отмалчиваться.
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Pertinax Gandi
А ты высказывался против боевых действий НАТО в других странах?
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-22
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melmi
Российские теннисисты свое мнение по войне публично не высказывали
Нейтральный статус , без флага
А наши спортсмены не выскажутся открыто иначе прощай сборная
0
-4
-4
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Барсик Юрана
База
+12
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