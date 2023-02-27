Клэбо об идее сократить квоты норвежских лыжников: «Я бы предложил в конце сезона устроить встречу со спортсменами, чтобы выслушать их комментарии»

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Йоханнес Клэбо поддержал дискуссию о сокращении квот для норвежских лыжников на Кубке мира.

– Один немецкий тренер предложил сократить количество норвежских лыжников на этапах Кубка мира, чтобы усилить международную конкуренцию. Что вы скажете по этому поводу?

– Наверное, немало тех, кто хотел бы таким способом изменить конкуренцию. В такой сильной команде, как наша, порой не хватает места не менее крепким, подготовленным лыжникам, которые вынуждены выступать на домашних стартах и отбираться в состав национальной команды.

Думаю, что те знания, что накоплены в Норвегии, наш передовой опыт могли бы помочь другим командам в развитии. Но и мы тоже учимся у других стран. Чтобы расти, нужно обмениваться лучшими практиками.

На мой взгляд, можно организовывать встречи, дискуссии. Например, я бы предложил в конце сезона устроить встречу с участием спортсменов, чтобы выслушать их комментарии, предложения в том числе и по заданному вопросу.

– С участием российских спортсменов?

– Это трудный вопрос. Пока тяжело обсуждать эту тему и я предпочитаю пропускать ее, заботясь о текущих делах здесь, – ответил норвежский лыжник на пресс-конференции после командного спринта на чемпионате мира в Планице.

Тренер сборной Германии призвал сократить квоты на Кубке мира: «Тогда это не будет похоже на чемпионат Норвегии. Наш спорт становится скучным»

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