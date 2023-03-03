Панжинский о норвежцах: «Если бы не политическое давление, они были бы открыты и общались с нами»

считает, что норвежские лыжники с уважением относятся к россиянам.

«Колкости в отношении россиян? У норвежцев много людей, которые симпатизируют российским спортсменам. Журналисты вытаскивают тех, кто относится негативно к возвращению россиян.

Когда не было еще ни дисквалификаций после 2014 года, ни политических прений, были недовольные взгляды в сторону россиян. Не все переносят конкуренцию адекватно, когда тебя обыгрывают из раза в раз. Они недолюбливают Большунова потому, что он отбирает у них золотые медали.

Норвежские спортсмены уважительно относятся к , Сергею Устюгову, . Они бегают вместе, понимают его силу, с удовольствием привлекли бы его на сбор. Раньше Крюков приезжал на сбор с норвежскими лыжниками, они делились секретами, тренировали по своем плану. Говорили, что хотят развивать вид спорта, не хотят закрываться.

Если бы не политическое давление, они были бы открыты и общались с нами. сказала, что спортсмены готовы к диалогу, но пока не дают этого сделать. Сейчас сложно представить, что это произойдет», – рассказал серебряный призер Олимпиады-2010 в Ванкувере.