Панжинский о норвежцах: «Если бы не политическое давление, они были бы открыты и общались с нами»
Александр Панжинский считает, что норвежские лыжники с уважением относятся к россиянам.
«Колкости в отношении россиян? У норвежцев много людей, которые симпатизируют российским спортсменам. Журналисты вытаскивают тех, кто относится негативно к возвращению россиян.
Когда не было еще ни дисквалификаций после 2014 года, ни политических прений, были недовольные взгляды в сторону россиян. Не все переносят конкуренцию адекватно, когда тебя обыгрывают из раза в раз. Они недолюбливают Большунова потому, что он отбирает у них золотые медали.
Норвежские спортсмены уважительно относятся к Александру Большунову, Сергею Устюгову, Наталье Непряевой. Они бегают вместе, понимают его силу, с удовольствием привлекли бы его на сбор. Раньше Крюков приезжал на сбор с норвежскими лыжниками, они делились секретами, тренировали по своем плану. Говорили, что хотят развивать вид спорта, не хотят закрываться.
Если бы не политическое давление, они были бы открыты и общались с нами. Юлия Ступак сказала, что спортсмены готовы к диалогу, но пока не дают этого сделать. Сейчас сложно представить, что это произойдет», – рассказал серебряный призер Олимпиады-2010 в Ванкувере.
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