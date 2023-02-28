Юрий Бородавко: «В лыжном спорте есть два доминанта – Россия и Норвегия. Нас нет на чемпионате мира, но конкуренция остается»

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Юрий Бородавко объяснил, почему считает Россию и Норвегию доминантами в лыжном спорте.

«В лыжном спорте есть два доминанта – Россия и Норвегия. Если одного из них нет на соревнованиях, то второй занимает высшие места практически без борьбы. Самая высокая конкуренция была всегда между норвежцами и русскими.

Поэтому сейчас такие высказывания можно слышать от Большунова и от Клэбо (россиянин сравнил победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах» с защитой титула чемпиона мира, а норвежец ответил: «Пусть делают что хотят» – Sports.ru). Нас нет на чемпионате мира, но конкуренция остается», – заявил тренер сборной России по лыжным гонкам.

3 комментария

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Miss_eugenie
Швеция: «Ну да, ну да, пошла я на хер…»
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imaxim
Видимо Бородавко женские лыжи не смотрит
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encaro_one
Бородавко: женского вида лыжных гонок не существует.
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