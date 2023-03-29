Вероника Степанова: «Условия МОК унизительны и глупы. Отстранить за поддержку президента страны? Да я горда этим»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Олимпийская сборная России FIS Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова назвала унизительными и глупыми условия допуска россиян.

«Итоги исполкома МОК. Как нам реагировать? Я могу говорить только о своих чувствах и решениях.

Условия МОК унизительны и глупы. Полный недопуск в командных видах. В чем смысл? Но больше всего удивляет, что по каждому спортсмену должны принимать решение какие‑то комиссии на уровне спортивных федераций.

Это не будет работать на практике. Кто в той же FIS возьмет на себя ответственность определить, а можно ли допустить и по каким критериям? Они размыты. Отстранить за поддержку президента страны? Да я горда этим.

Стоит ли ждать чего‑то положительного в ближайшее время? Для нас это отличный шанс и возможность многое поменять и исправить в профессиональном спорте.

Его надо сделать более привлекательным для инвестиций и для бизнеса. Всем жаль наблюдать, как дом сносят. Но сносим его не мы. А мы построим новый, лучше, чем старый.

Очевидно, что условия ломают общество изнутри. Нет командным видам, нет представителям ЦСКА и «Динамо». Как мы должны дать ответ МОК? Я уже все опубликовала в своих соцсетях. Ответ здесь не требуется. Он очевиден.

Я ранее сказала: решение МОК точно не удовлетворит одну из сторон. Я ошиблась: недовольны обе. Мы и хейтеры наши. Чиновники МОК загнали себя в тупик, из которого им еще много лет выбираться.

А у меня еще много лет карьеры впереди. Я уверена, что еще выступлю на международной арене», – сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

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14 комментариев

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Data Architector
Аста ла виста, Вера...
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SadButTrue
Ответ Игорь Замаруев
Так ей это и не надо) она сейчас наговорит на кресло депутата и будет деньги рубить ничего не делая
Она настолько глупа, что не понимает уж лучше остаться дисквалифицированной, чем быть молодой депутаткой при умирающем режиме.
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leda53
Гордость — штука самодостаточная. Горда — и довольно. А чтобы и гордость, и Олимпиада — вряд ли.
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Sanan1908
Ну умничка) благодаря твоему президенту твоя карьера и закончилась ;)
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SadButTrue
Очень рад именно за Веронику, что она останется в России, наше достояние и никогда больше не окажется на территории стран загнивающего запада, где сплошная русофобия! гойда111!!!
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Ебздрогыч
Давай, Верон, еще глубже и образнее! Туда дороги нет, здесь кормушка стремительно сокращается, поэтому любить властьимущих надо больше, громче и пафоснее, чем другие, иначе теплое местечко займет кто-то другой
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Konstantin_ZV
Ответ Игорь Замаруев
Так ей это и не надо) она сейчас наговорит на кресло депутата и будет деньги рубить ничего не делая
В новом мире депутатов не будет из таких тупых товарищей. Верю
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Melnikov1968
В профессиональном спорте,действительно необходимо многое поменять,а именно раз и навсегда лишить его государственного финансирования,чтобы поменьше таких тупеньких девиц появлялось. Не можете выжить - идите работать на завод, стройку,в магазин,да куда угодно. Народ не обязан вас кормить,захребетники.
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IrbIS
👏👏👏
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fewral
Как выступлю на международной арене? Вчера же было пошли на фиг.)
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Игорь Замаруев
Ответ Marcus Varro
Скорее всего, Вероника, ты больше не выступишь на международных соревнованиях.
Так ей это и не надо) она сейчас наговорит на кресло депутата и будет деньги рубить ничего не делая
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Marcus Varro
Скорее всего, Вероника, ты больше не выступишь на международных соревнованиях.
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шампион
Степанова и Вяльбе соревнуются, кто из них больше за бойкот летней олимпиады. Смело.
+15
-2
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E1viN
Смысл в том, чтобы вы наконец язык из тёмного места "президента" достали
+12
-3
+9
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