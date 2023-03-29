Вероника Степанова: «Условия МОК унизительны и глупы. Отстранить за поддержку президента страны? Да я горда этим»

назвала унизительными и глупыми условия допуска россиян.

«Итоги исполкома МОК. Как нам реагировать? Я могу говорить только о своих чувствах и решениях.

Условия МОК унизительны и глупы. Полный недопуск в командных видах. В чем смысл? Но больше всего удивляет, что по каждому спортсмену должны принимать решение какие‑то комиссии на уровне спортивных федераций.

Это не будет работать на практике. Кто в той же возьмет на себя ответственность определить, а можно ли допустить и по каким критериям? Они размыты. Отстранить за поддержку президента страны? Да я горда этим.

Стоит ли ждать чего‑то положительного в ближайшее время? Для нас это отличный шанс и возможность многое поменять и исправить в профессиональном спорте.

Его надо сделать более привлекательным для инвестиций и для бизнеса. Всем жаль наблюдать, как дом сносят. Но сносим его не мы. А мы построим новый, лучше, чем старый.

Очевидно, что условия ломают общество изнутри. Нет командным видам, нет представителям ЦСКА и «Динамо». Как мы должны дать ответ МОК? Я уже все опубликовала в своих соцсетях. Ответ здесь не требуется. Он очевиден.

Я ранее сказала: решение МОК точно не удовлетворит одну из сторон. Я ошиблась: недовольны обе. Мы и хейтеры наши. Чиновники МОК загнали себя в тупик, из которого им еще много лет выбираться.

А у меня еще много лет карьеры впереди. Я уверена, что еще выступлю на международной арене», – сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

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