Васильев о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде: «У кого совесть есть, тот не поедет. Им с этим жить дальше»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Дмитрий Васильев Париж-2024 Олимпиада-2026 Биатлон

Дмитрий Васильев объяснил, почему российским спортсменам не нужно ехать на ОИ-2024 в Париж.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Уверен, что ехать на Олимпиаду нам не надо. А кто боится, что нас за это на два Олимпийских срока дисквалифицируют, послушайте, они нарушили все законы. МОК это не очень волнует. Когда все закончится, будут садиться за стол и заново договариваться. Все, что сейчас действует, будет аннулировано. Не надо бояться, что нас на два срока отстранят. Это все ерунда!

Будет новый исполком, президент МОК, а не этот человек, который разрушил олимпийское движение, а сейчас пытается сделать реверанс в нашу сторону, оправдаться. Потому что потом будет разбор полетов, будут обсуждать, кто какие законы нарушил, а они сейчас пытаются показать, что что-то пытались сделать, вернуть Россию. Это мерзость, которая творится на международной арене! История со знаком минус.

Конечно, спортсменам обидно. Считаю, делегацией ехать не надо. Отдельные спортсмены пусть едут, которые за счет нашего государства пили, ели, ездили на сборы, а сейчас поедут отдельно. Им с этим жить дальше. У кого совесть есть, тот не поедет. Я бы не поехал», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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26 комментариев

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everesto
Васильев, отстань-ка от спортсменов. Пусть каждый из них сам решает. Может для кого-то это будет последним шансом завоевать медаль Олимпиады и исполнить детскую мечту. Не лезь к ним со своим закостенелым z-патриотизмом.
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Bavarec-Art
Ответ barbarian1991
Простая логика подсказывает, что "за ту же зарплату перекладывать бумажки" легче, поскольку деньги те же, а работа проще и меньше в объеме.
Вопрос то не в простоте. Вопрос был в престиже)
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Alestern
Скоро узнаем списки всех горе-патриотов, которые готовы ехать выступать без флага и гимна (без роду и имени), короче, на любых унизительных условиях, оправдывая себя бестолковой отговоркой, что «век спортсмена короток»…
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Oleg77491
Вот через 8-12-16 лет нас допустят с флагом гимном, и вы уважаемые спортсмены, обязательно поедете. Правда у кого то уже песок , к тому времени будет сыпаться, но ничего. Главное не победа, а участие.
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barbarian1991
Ответ Bavarec-Art
Работать на заводе и стоять за станком у современных молодых людей = быть каким-то недочеловеком не достойным никакого уважения. Гораздо престижнее сидеть в офисе и перекладывать бумажки из стопки в стопку за ту же зарплату .
Простая логика подсказывает, что "за ту же зарплату перекладывать бумажки" легче, поскольку деньги те же, а работа проще и меньше в объеме.
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dimitrii36
Ответ притвиц
Ты бы со своими заскорузлыми мозгами рванул бы на олимпиаду без раздумий.
если бы матрасов лишили флага и гимна, то сразу бы начались посылы о притиснении коренных жителей в Антарктиде, обвинили бы в ентом Россию, НАТО бы соблюдало нейтральную позицию, скинув сей хомут на местное население
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fewral
А когда ВСЕ закончится? И все это что?
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BeastI666I
Ответ Любовь Гончарова
Если завтра Путин скажет , что надо ехать , Васильев найдет сотни аргументов в пользе поехать на олимпиады без флага и гимна , например- все знают , что мы из России , пусть нас боятся , мы всем покажем ...
было бы ржачно! хоть бы Путин выступил и сказал, что надо ехать. Просто можно будет скринить переобувание в прыжке.
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BeastI666I
а как связана совесть и бизнес, который шоу бизнес, который спорт?!
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Bavarec-Art
Ответ Николай Козлов
Да, "у кого есть совесть", тот видимо завершит карьеру и пойдет на завод за станком стоять. Или поедет на кубок профсоюзов Киржачского района сражаться за почетную грамоту. Хорошо быть совестливым за чужой счет, как Васильев.
Работать на заводе и стоять за станком у современных молодых людей = быть каким-то недочеловеком не достойным никакого уважения. Гораздо престижнее сидеть в офисе и перекладывать бумажки из стопки в стопку за ту же зарплату .
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maripous
Совесть таких спортсменов не интересует. Они хотят предать Родину за счет Родины и потом еще чтобы им и заплатили.
Пусть проваливают за свой счет от себя лично и под свою личную ответственность. И желательно в один конец. Без возврата.
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притвиц
Ответ Погладь быка
Значит поедут все. Две Олимпиады же совесть не мешала.
Ты бы со своими заскорузлыми мозгами рванул бы на олимпиаду без раздумий.
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Погладь быка
Ответ Melnikov1968
Ещё ничего не произошло, а спортсменам, которые гипотетически могут поехать на ОИ уже повесили ярлык - "предатель".
Нацптеродактиль.
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Погладь быка
Значит поедут все. Две Олимпиады же совесть не мешала.
+3
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dimitrii36
Ответ Melnikov1968
Ещё ничего не произошло, а спортсменам, которые гипотетически могут поехать на ОИ уже повесили ярлык - "предатель".
сие называется "корпоративная этика", на самом деле многие в пределах кухни придерживаются иных мнений
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Melnikov1968
Ещё ничего не произошло, а спортсменам, которые гипотетически могут поехать на ОИ уже повесили ярлык - "предатель".
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Александр Шейфер
У кого совесть есть - тот поедет. Конечно, это будут уникумы. Те кто зарабатывают сами, свободно мыслят. Но, я надеюсь, такие будут.
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Greenwhite
Вот как может осуждать людей тот, кто сам никогда не был на их месте??
+4
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dimitrii36
все те, кто ели, пили и гуляли за наш счет уже далече, не согласен по отношению сего высказывания относительно спортсменов, кто имеет желания поехать нейтрально, пущай едет, останутся ли оные рукопожатными, выбор каждый из нас сделает индивидуально
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Кот под ногами майора
Как часто про совесть других вспоминают те, у кого ее нет
+5
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петрович сектор1
Как дети малые ей богу))
Скажут Там Ехать - поедите, скажут Не ехать - не поедите
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Дмитрий
Люди забыли, что государство организованно ими для обеспечения комфортной и безопасной жизни. Что оно не должно лезть в личную жизнь и мысли. Если какая то форма этого государства где-то не принимается, то жизнь человека на этом не заканчивается. Ну ребята, ну вы чего ведетесь на дешевый развод?)
+4
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Николай Козлов
Да, "у кого есть совесть", тот видимо завершит карьеру и пойдет на завод за станком стоять. Или поедет на кубок профсоюзов Киржачского района сражаться за почетную грамоту.

Хорошо быть совестливым за чужой счет, как Васильев.
+19
-1
+18
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Игорь Замаруев
Каждый спортсмен для себя сам решит. Надоело, когда какие-то люди со стороны высказывают своё "нужное" мнение касательно жизни и решений спортсменов.
+6
0
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Любовь Гончарова
Если завтра Путин скажет , что надо ехать , Васильев найдет сотни аргументов в пользе поехать на олимпиады без флага и гимна , например- все знают , что мы из России , пусть нас боятся , мы всем покажем ...
+35
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