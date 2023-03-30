Васильев о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде: «У кого совесть есть, тот не поедет. Им с этим жить дальше»

Дмитрий Васильев объяснил, почему российским спортсменам не нужно ехать на ОИ-2024 в Париж.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Уверен, что ехать на Олимпиаду нам не надо. А кто боится, что нас за это на два Олимпийских срока дисквалифицируют, послушайте, они нарушили все законы. МОК это не очень волнует. Когда все закончится, будут садиться за стол и заново договариваться. Все, что сейчас действует, будет аннулировано. Не надо бояться, что нас на два срока отстранят. Это все ерунда!

Будет новый исполком, президент МОК, а не этот человек, который разрушил олимпийское движение, а сейчас пытается сделать реверанс в нашу сторону, оправдаться. Потому что потом будет разбор полетов, будут обсуждать, кто какие законы нарушил, а они сейчас пытаются показать, что что-то пытались сделать, вернуть Россию. Это мерзость, которая творится на международной арене! История со знаком минус.

Конечно, спортсменам обидно. Считаю, делегацией ехать не надо. Отдельные спортсмены пусть едут, которые за счет нашего государства пили, ели, ездили на сборы, а сейчас поедут отдельно. Им с этим жить дальше. У кого совесть есть, тот не поедет. Я бы не поехал», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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