Елена Вяльбе: «У нас все лыжники военные. Для меня неприемлем даже тот факт, что мы должны выступать под нейтральным флагом»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК ФЛГР Виктор Майгуров Елена Вяльбе Матч ТВ Лыжи

Елена Вяльбе отреагировала на слова главы СБР Виктора Майгурова.

Майгуров заявил, что российские биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, если это будет единственным препятствием для участия в международных соревнованиях. 

— Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сказал, что биатлонисты, связанные с военными структурами, могут уволиться ради допуска до международных турниров. В лыжах такое невозможно?

— У нас все лыжники военные. Для меня неприемлем даже тот факт, что мы должны выступать под нейтральным флагом. Ехать на соревнования, чтобы о нас вытирали ноги, считаю недопустимым, — сказала Вяльбе.

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

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39 комментариев

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Щеглот
Ответ сондра
За Вяльбе стыдно! Женщина в истерическом угаре! А надо лишь внимательно почитать документ. Под недопуск попадают Большунов (за участие …), Степанова очень пиарила свою позицию очень активно! А остальные - сомневаюсь
Устюгова и Непряеву Вяльбе на бал олимпийцев отправила. Там орали что путин - их капитан команды. Это сразу бан, спасибо вяльбе. Червоткин, Спицов с путиным за ручку здоровались - тоже бан. Тоже спасибо вяльбе. Ну и надо ли говорить, кто отправил СанСаныча на митинг, когда у него была разделка по расписанию? Или сами догадаетесь кто отправил?
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сондра
И высказывания депутатов некоторых о том, что МОК Инoстранный агент, тоже не добавляет шансов попасть нашим спортсменам на ОИ
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Ковид 07.10.52
Ответ Viks
У неё хоть образовалась, а у министра спорта и у полковника Позднякова только страдания и лозунги.
Просто на то, что Вяльбе говорит - это не официальное лицо государственного масштаба, а вот эти два типа следуют указаниям сверху, рвать с цивилизацией не надо, а гавкают пусть холопки по Пугачевой....
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udod
Ответ Глеб Саратов
я не пойму, ОИ 2018 и 2022, что, стёрлись из истории?
логика - она не для мракобесов, им сейчас истерить положено
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encaro_one
Ответ сондра
За Вяльбе стыдно! Женщина в истерическом угаре! А надо лишь внимательно почитать документ. Под недопуск попадают Большунов (за участие …), Степанова очень пиарила свою позицию очень активно! А остальные - сомневаюсь
https://www.sports.ru/athletics/1115015711-tomas-bax-nedopusk-sportsmenov-svyazannyx-s-armiej-ne-yavlyaetsya-disk.html
Ты сомневаешься, а Бах не сомневается.

«Мы ясно дали понять, принимая во внимание мирную миссию Олимпийской хартии, что кто-то, кто имеет контракт с армией, обязан по этому контракту поддерживать военные действия".
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Глеб Саратов
я не пойму, ОИ 2018 и 2022, что, стёрлись из истории?
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Adolf Glieder
Ответ Щеглот
Лыжники военные, а на фронт гонят слесарей и сварщиков, которые не военные. Интересненько получается.
"Молодой человек! Это не для вас военные! Сантехников брать будете?".
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udod
слово "толстуха" попало под бан
ладно - напомните Вяльбе, что она сама бегала на ОИ в Альбервилле без флага и гимна своей страны
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сондра
Майгуров показал себя более адекватным, пытается разобраться, не орёт, не истерит, он за спортсменов! Лыжников жалко, Вяльбе в данной ситуации очень неадекватна
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Leo Bonart
Ответ papadok
Просто, Майгуров тупее немножко, он пока еще не понял, что если лидеры соскочат, кому он на фиг нужен будет со своим подложным дипломом и полутрезвым лицом. А вот Елена Валерьевна линию партии сечет еще с Тронхейма.
Дорогой русскоязычный болельщик сборной Украины!
Ваше мнение очень важно для нас
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Viks
Ответ сондра
За Вяльбе стыдно! Женщина в истерическом угаре! А надо лишь внимательно почитать документ. Под недопуск попадают Большунов (за участие …), Степанова очень пиарила свою позицию очень активно! А остальные - сомневаюсь
Вяльбе: «У нас все лыжники военные." --- Читать надо, а потом сомневаться, а не наоборот.
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udod
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Viks
Ответ Ковид 07.10.52
Ха-ха...только эта позиция как-то внезапно образовалась...месяц назад молчала...А тут и ТВ показывает лыжи, и призовые отличные появились, и она зализала...совпадение?
У неё хоть образовалась, а у министра спорта и у полковника Позднякова только страдания и лозунги.
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papadok
Ответ Leo Bonart
Как и следовало ожидать, у Вяльбе яйца больше и тверже, чем у Майгурова С другой стороны, у нее и сезон получился интереснее и сильнее, чем у остального мира
Просто, Майгуров тупее немножко, он пока еще не понял, что если лидеры соскочат, кому он на фиг нужен будет со своим подложным дипломом и полутрезвым лицом. А вот Елена Валерьевна линию партии сечет еще с Тронхейма.
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сондра
За Вяльбе стыдно! Женщина в истерическом угаре! А надо лишь внимательно почитать документ. Под недопуск попадают Большунов (за участие …), Степанова очень пиарила свою позицию очень активно! А остальные - сомневаюсь
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сондра
Сначала выла, что подписывать бумаги заставят - не заставили! Теперь про военных вой разнёсся! Прочтите документ МОК, а не истерики чиновников. Там нет про военных-спортсменов и МОК понимает, что они лишь номинально военные, как и во многих других странах
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encaro_one
До этого не выступали под нейтральным флагом с 2018 года? ) Или ноги аккуратнее вытирали?
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Ковид 07.10.52
Ответ Viks
Ехать на соревнования, чтобы о нас вытирали ноги, считаю недопустимым, — сказала Вяльбе. --- Первый человек, у которого есть позиция. Остальные только сопли распускают.
Ха-ха...только эта позиция как-то внезапно образовалась...месяц назад молчала...А тут и ТВ показывает лыжи, и призовые отличные появились, и она зализала...совпадение?
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Погладь быка
У вас походу вся страна военные и мен.. полиционеры. Половина страны сидит, половина их охраняет.
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papadok
Ответ Биатлонная зима
Похоже надо нам забирать олимпийский флаг и выступать под ним
Забирать олимпийский флаг будем в бою, ибо так не отдадут. В первых рядах предлагаю пустить Олимпийских Чемпионов.
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Ковид 07.10.52
Норвежцы асматики. наши военные куда катится мир...тьфу.. Интересно эти военные форму сколько раз одевали...тьфу еще раз...
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Hardy
в Пекине вытирали ноги?
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Viks
Ехать на соревнования, чтобы о нас вытирали ноги, считаю недопустимым, — сказала Вяльбе. --- Первый человек, у которого есть позиция. Остальные только сопли распускают.
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Leo Bonart
Ответ Артем
боты минусов решили тебе накидать, берегись)
...а чего вы, боты, своих боитесь?
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Leo Bonart
Ответ Дмитрий Громов
Сентябрь 2022 года. Елена Вяльбе: «Что касается нейтрального статуса, то если это будет так, как мы выступали на последнем чемпионате мира — под флагом ФЛГР или FIS, но без подписи неких деклараций, которые некоторые другие федерации продвигают, – то да, это возможно». Переобулась получается.
Ожесточилась. Херр Бах кого хочешь достанет
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