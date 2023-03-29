Елена Вяльбе: «У нас все лыжники военные. Для меня неприемлем даже тот факт, что мы должны выступать под нейтральным флагом»

отреагировала на слова главы СБР Виктора Майгурова.

Майгуров заявил, что российские биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, если это будет единственным препятствием для участия в международных соревнованиях.

— Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сказал, что биатлонисты, связанные с военными структурами, могут уволиться ради допуска до международных турниров. В лыжах такое невозможно?

— У нас все лыжники военные. Для меня неприемлем даже тот факт, что мы должны выступать под нейтральным флагом. Ехать на соревнования, чтобы о нас вытирали ноги, считаю недопустимым, — сказала Вяльбе.

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК