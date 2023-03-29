Елена Вяльбе: «У нас все лыжники военные. Для меня неприемлем даже тот факт, что мы должны выступать под нейтральным флагом»
Елена Вяльбе отреагировала на слова главы СБР Виктора Майгурова.
Майгуров заявил, что российские биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, если это будет единственным препятствием для участия в международных соревнованиях.
— Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сказал, что биатлонисты, связанные с военными структурами, могут уволиться ради допуска до международных турниров. В лыжах такое невозможно?
— У нас все лыжники военные. Для меня неприемлем даже тот факт, что мы должны выступать под нейтральным флагом. Ехать на соревнования, чтобы о нас вытирали ноги, считаю недопустимым, — сказала Вяльбе.
Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК
Ты сомневаешься, а Бах не сомневается.
«Мы ясно дали понять, принимая во внимание мирную миссию Олимпийской хартии, что кто-то, кто имеет контракт с армией, обязан по этому контракту поддерживать военные действия".
ладно - напомните Вяльбе, что она сама бегала на ОИ в Альбервилле без флага и гимна своей страны
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