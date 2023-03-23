Турышев о словах Губерниева, что Носкова объезжает почти всех лыжниц страны: «Делать такие заявления неграмотно»

Тренер Сергей Турышев назвал неграмотным заявление о том, что биатлонистка «объезжает почти всех лыжниц страны».

Носкова завоевала серебро в командном спринте вместе с Аленой Перевозчиковой.

«Не стоит делать таких голословных утверждений, не проведя аналитический разбор.

На финишный круг Екатерина получила преимущество в 26 секунд от третьего места, и доехать тут было делом техники, можно было не особо упираться.

Вот если бы она поборолась за первое место с , то в словах Губерниева была бы какая-то доля истины.

Но борьбы этой мы не увидели, поэтому делать такие заявления, на мой взгляд, неграмотно», – сказал Турышев.

Дмитрий Губерниев: «Носкова объезжает почти всех гонщиц в стране, может быть, у нас не все в порядке с женскими лыжами?»