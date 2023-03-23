Турышев о словах Губерниева, что Носкова объезжает почти всех лыжниц страны: «Делать такие заявления неграмотно»

Теги лыжные гонки чемпионат России Дмитрий Губерниев Сергей Турышев Екатерина Носкова (Мошкова) Елизавета Пантрина (Бекишева) Алена Перевозчикова Лыжи

Тренер Сергей Турышев назвал неграмотным заявление Дмитрия Губерниева о том, что биатлонистка Екатерина Носкова «объезжает почти всех лыжниц страны».

Носкова завоевала серебро в командном спринте вместе с Аленой Перевозчиковой.

«Не стоит делать таких голословных утверждений, не проведя аналитический разбор.

На финишный круг Екатерина получила преимущество в 26 секунд от третьего места, и доехать тут было делом техники, можно было не особо упираться.

Вот если бы она поборолась за первое место с Пантриной, то в словах Губерниева была бы какая-то доля истины.

Но борьбы этой мы не увидели, поэтому делать такие заявления, на мой взгляд, неграмотно», – сказал Турышев.

Дмитрий Губерниев: «Носкова объезжает почти всех гонщиц в стране, может быть, у нас не все в порядке с женскими лыжами?»

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5 комментариев

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Погладь быка
Турышев: "Носковы объезжает всех лыжниц? Вы не понимаете, это другое".
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закрыт по беспределу
Ну.. Губер и вправду перегнул.
Оценить успех Носковой следовало сдержаннее.
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ibra875
Ну всё, Турышев теперь во время оставшихся гонок икать будет, ибо павлин теперь выдаст тираду в его адрес. А так, здорово, что хоть кто то этого г. пинает
+9
-2
+7
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sav187
Ответ Nightguest
Ну всё, у лыжников бомбит от успеха биатлонистки
от глупости биатлонного комментатора
+2
-1
+1
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Nightguest
Ну всё, у лыжников бомбит от успеха биатлонистки
+2
-2
0
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