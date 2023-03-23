Владимир Драчев: «Биатлон – это спринт. Как ни крути, мы взрывные. Может быть, перемена в работе на дистанции играет свою роль»

прокомментировал серебро на чемпионате России по лыжам.

Биатлонистка стала второй в командном спринте, выступая в паре с Аленой Перевозчиковой.

– Какие молодцы девочки! Биатлон – это спринт. Как ни крути, мы все‑таки взрывные. Может быть, перемена в работе на дистанции играет свою роль: бег, стрельба, бег, стрельба. В лыжах более монотонные движения. Спринт больше подходит для биатлонистов.

Такие быстрые биатлонистки имеют шанс на успех в некоторых дисциплинах лыжных гонок. Не во всех дисциплинах, конечно, но в некоторых – да. Очень рад за Екатерину и Алену. Хотел бы поздравить их с этим результатом от чистого сердца.

– Лыжникам не зазорно проиграть биатлонистам?

– Ни в коем случае. Сейчас же конец сезона: кто‑то устал, кто‑то приболел, поэтому это нормально.

Мы, биатлонисты, всегда в конце сезона бегали марафоны и чемпионаты вместе с лыжниками. Бегали и боролись, все‑таки одним делом занимались, – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону.