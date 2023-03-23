Владимир Драчев: «Биатлон – это спринт. Как ни крути, мы взрывные. Может быть, перемена в работе на дистанции играет свою роль»

Теги сборная России жен лыжные гонки чемпионат России Владимир Драчев Екатерина Носкова (Мошкова) Алена Перевозчикова Биатлон

Владимир Драчев прокомментировал серебро Екатерины Носковой на чемпионате России по лыжам.

Биатлонистка стала второй в командном спринте, выступая в паре с Аленой Перевозчиковой.

– Какие молодцы девочки! Биатлон – это спринт. Как ни крути, мы все‑таки взрывные. Может быть, перемена в работе на дистанции играет свою роль: бег, стрельба, бег, стрельба. В лыжах более монотонные движения. Спринт больше подходит для биатлонистов.

Такие быстрые биатлонистки имеют шанс на успех в некоторых дисциплинах лыжных гонок. Не во всех дисциплинах, конечно, но в некоторых – да. Очень рад за Екатерину и Алену. Хотел бы поздравить их с этим результатом от чистого сердца.

– Лыжникам не зазорно проиграть биатлонистам?

– Ни в коем случае. Сейчас же конец сезона: кто‑то устал, кто‑то приболел, поэтому это нормально.

Мы, биатлонисты, всегда в конце сезона бегали марафоны и чемпионаты вместе с лыжниками. Бегали и боролись, все‑таки одним делом занимались, – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону.

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2 комментария

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Welshman09
Софья Кенина d. Storm Hunter: 6-0 7-6 (5)

Анна Блинкова d. Jule Niemeier: 6-4 6-1
0
-2
-2
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Погладь быка
Взрывные черепашки.
+1
-6
-5
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