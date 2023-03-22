Дмитрий Губерниев: «Носкова объезжает почти всех гонщиц в стране, может быть, у нас не все в порядке с женскими лыжами?»

Дмитрий Губерниев высказался о выступлении биатлонисток на лыжном чемпионате России.

После участия Елизаветы Каплиной и Екатерины Носковой в «разделке» на 10 км глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что ей не понравилась техника лыжного хода биатлонисток.

После этого Носкова завоевала серебро в командном спринте.

«Елена Валерьевна (Вяльбе) давно пренебрежительно относится к биатлонистам, но давайте вот сейчас скажем – если биатлонистка (Носкова), которая сначала заняла 22-е место, затем объезжает почти всех гонщиц в стране, за исключением и , может быть, у нас тогда не все в порядке с женскими лыжами, может быть, федерации обратить внимание на подготовку спортсменок?

Вот такой не немой, а самый громкий укор от Кати Носковой, ведь она не готовилась к этому турниру, у нее через неделю чемпионат России, и она выступает здесь, чтобы подготовиться к важнейшему старту в Ханты-Мансийске.

Носкову подхлестнули слова Вяльбе, и она вместе с Перевозчиковой завоевала серебро в командном спринте. Это просто блестяще, даже я такого представить не мог.

Федерациям надо объединяться, чтобы мы смогли посмотреть на , который возвращается, , , . Те же норвежцы перед стартом сезона делают совместные старты, откуда биатлонисты могут даже попасть в лыжную сборную. Нам надо об этом думать, это будет интересно болельщикам, спорту, в конце концов, это стране нужно, и коммерческая составляющая будет очень привлекательна для телевидения.

За такими проектами, экспериментами будущее, тем более тогда, когда мы не выступаем на международных стартах. Так мы подтянем аудиторию, и она уже подтянулась, а в биатлоне она больше, чем в лыжах, и теперь из лыж она никуда не уйдет.

Все встало на свои места. Понятно, что я уже обращал внимание в репортажах на то, что Елена Валерьевна могла бы быть подобрее и поприветствовать биатлонисток, да и вообще пригласить всех биатлонистов участвовать (в чемпионате России). Нам еще календарь верстать, и я думаю, что мы еще долго не вернемся на самом деле, давайте мы будем честны сейчас. Нам нужно не потерять спорт в стране, чтобы было интересно людям, чтобы дети смотрели на своих кумиров

И пока у меня есть возможность обращать внимание на болевые точки, я буду это делать. Ведь в лыжах все хорошо, там ореол, это только на биатлон можно направлять критические стрелы! Но на то и щука, чтобы карась не дремал. Я вот в роли щуки и выступаю», – сказал комментатор.

Вяльбе о выступлении Носковой и Каплиной: «Мне они по движениям не нравились. Проигрыш в полторы минуты на 10 километрах – это много»