Дмитрий Губерниев: «Носкова объезжает почти всех гонщиц в стране, может быть, у нас не все в порядке с женскими лыжами?»
Дмитрий Губерниев высказался о выступлении биатлонисток на лыжном чемпионате России.
После участия Елизаветы Каплиной и Екатерины Носковой в «разделке» на 10 км глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что ей не понравилась техника лыжного хода биатлонисток.
После этого Носкова завоевала серебро в командном спринте.
«Елена Валерьевна (Вяльбе) давно пренебрежительно относится к биатлонистам, но давайте вот сейчас скажем – если биатлонистка (Носкова), которая сначала заняла 22-е место, затем объезжает почти всех гонщиц в стране, за исключением Непряевой и Степановой, может быть, у нас тогда не все в порядке с женскими лыжами, может быть, федерации обратить внимание на подготовку спортсменок?
Вот такой не немой, а самый громкий укор от Кати Носковой, ведь она не готовилась к этому турниру, у нее через неделю чемпионат России, и она выступает здесь, чтобы подготовиться к важнейшему старту в Ханты-Мансийске.
Носкову подхлестнули слова Вяльбе, и она вместе с Перевозчиковой завоевала серебро в командном спринте. Это просто блестяще, даже я такого представить не мог.
Федерациям надо объединяться, чтобы мы смогли посмотреть на Логинова, который возвращается, Латыпова, Серохвостова, Казакевич. Те же норвежцы перед стартом сезона делают совместные старты, откуда биатлонисты могут даже попасть в лыжную сборную. Нам надо об этом думать, это будет интересно болельщикам, спорту, в конце концов, это стране нужно, и коммерческая составляющая будет очень привлекательна для телевидения.
За такими проектами, экспериментами будущее, тем более тогда, когда мы не выступаем на международных стартах. Так мы подтянем аудиторию, и она уже подтянулась, а в биатлоне она больше, чем в лыжах, и теперь из лыж она никуда не уйдет.
Все встало на свои места. Понятно, что я уже обращал внимание в репортажах на то, что Елена Валерьевна могла бы быть подобрее и поприветствовать биатлонисток, да и вообще пригласить всех биатлонистов участвовать (в чемпионате России). Нам еще календарь верстать, и я думаю, что мы еще долго не вернемся на самом деле, давайте мы будем честны сейчас. Нам нужно не потерять спорт в стране, чтобы было интересно людям, чтобы дети смотрели на своих кумиров
И пока у меня есть возможность обращать внимание на болевые точки, я буду это делать. Ведь в лыжах все хорошо, там ореол, это только на биатлон можно направлять критические стрелы! Но на то и щука, чтобы карась не дремал. Я вот в роли щуки и выступаю», – сказал комментатор.
Вяльбе о выступлении Носковой и Каплиной: «Мне они по движениям не нравились. Проигрыш в полторы минуты на 10 километрах – это много»
Комментарии