Артем Истомин: «Носковой нужно расти технически, тактически и психологически. Думаю, лыжные старты пойдут ей на пользу»

Теги сборная России жен лыжные гонки чемпионат России Екатерина Носкова (Мошкова) Артем Истомин Биатлон

Тренер Артем Истомин прокомментировал серебро Екатерины Носковой на ЧР по лыжам.

Биатлонистка стала второй в командном спринте.

– Конечно, я смотрел финал. Молодец Катя, опыт получила – это главное.

– Ожидали, что Носкова выиграет медаль в командном спринте?

– Мы на это и рассчитывали. На первое место, конечно, не рассчитывали, у команды Тюменской области сильный состав. А за второе и третье места можно было бороться.

– Может, Кате нужно было и в обычном спринте выступить?

– Нет, там же классика, да и круг тяжелый.

– Носковой можно и дальше участвовать в лыжных гонках?

– Ей нужно расти технически, тактически и психологически. Думаю, подобные старты пойдут ей только на пользу, – сказал Истомин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий