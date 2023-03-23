Артем Истомин: «Носковой нужно расти технически, тактически и психологически. Думаю, лыжные старты пойдут ей на пользу»

Тренер Артем Истомин прокомментировал серебро на ЧР по лыжам.

Биатлонистка стала второй в командном спринте.

– Конечно, я смотрел финал. Молодец Катя, опыт получила – это главное.

– Ожидали, что Носкова выиграет медаль в командном спринте?

– Мы на это и рассчитывали. На первое место, конечно, не рассчитывали, у команды Тюменской области сильный состав. А за второе и третье места можно было бороться.

– Может, Кате нужно было и в обычном спринте выступить?

– Нет, там же классика, да и круг тяжелый.

– Носковой можно и дальше участвовать в лыжных гонках?

– Ей нужно расти технически, тактически и психологически. Думаю, подобные старты пойдут ей только на пользу, – сказал Истомин.