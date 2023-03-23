Турышев о командном спринте: «Перевозчикова должна была сделать основную работу и привезти отрыв. У нее получилось, Носковой оставалось лишь удержать второе место»

Тренер Сергей Турышев рассказал о тактике Алены Перевозчиковой и в командном спринте.

Носкова и Перевозчикова завоевали серебро.

«Главная надежда была на Алену, которая должна была сделать основную работу и привезти Кате определенный отрыв. У нее это получилось: она сделала все возможное для себя, а Екатерине оставалось только доехать и удержать второе место.

А учитывая, что перед финишным этапом между вторым и третьим местами было 26 секунд, это было уже делом техники.

Изначально гонку с Перевозчиковой должна была бежать Анастасия Игнатьева, но она заболела перед чемпионатом России.

Поэтому мы оценили шансы остальных девочек и хороший ход Носковой, который она показала недавно на Кубке Содружества, и приняли решение поставить ее в эту эстафету.

Сразу был разговор, что она побежит второй этап, потому что он более спокойный. Обычно к финишному кругу уже все решается – либо борешься за медали, либо за бортом.

Не думаю, что в этом был какой‑то риск. Когда девушки показали лучший результат в квалификации, мы уже понимали, что награда будет точно, вопрос — какая», – сказал Турышев.

Екатерина Носкова: «Думаю, я отстояла честь биатлонистов сегодня. Биатлон, мы крутые ребята!»