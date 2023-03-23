Турышев о командном спринте: «Перевозчикова должна была сделать основную работу и привезти отрыв. У нее получилось, Носковой оставалось лишь удержать второе место»
Тренер Сергей Турышев рассказал о тактике Алены Перевозчиковой и Екатерины Носковой в командном спринте.
Носкова и Перевозчикова завоевали серебро.
«Главная надежда была на Алену, которая должна была сделать основную работу и привезти Кате определенный отрыв. У нее это получилось: она сделала все возможное для себя, а Екатерине оставалось только доехать и удержать второе место.
А учитывая, что перед финишным этапом между вторым и третьим местами было 26 секунд, это было уже делом техники.
Изначально гонку с Перевозчиковой должна была бежать Анастасия Игнатьева, но она заболела перед чемпионатом России.
Поэтому мы оценили шансы остальных девочек и хороший ход Носковой, который она показала недавно на Кубке Содружества, и приняли решение поставить ее в эту эстафету.
Сразу был разговор, что она побежит второй этап, потому что он более спокойный. Обычно к финишному кругу уже все решается – либо борешься за медали, либо за бортом.
Не думаю, что в этом был какой‑то риск. Когда девушки показали лучший результат в квалификации, мы уже понимали, что награда будет точно, вопрос — какая», – сказал Турышев.
Екатерина Носкова: «Думаю, я отстояла честь биатлонистов сегодня. Биатлон, мы крутые ребята!»
В команднике тактика такая. Стартер рвет пелотон ,утомляя,сбрасывая других. Финишер бережет силы до завершающего этапа , для финишного рывка,что мы и увидели от Пантриной. Стартер ,лидер, утомляет не только соперниц по этапу , но финишеров других команд. Смирнова сбросила напмрницу Ступак и той пришлось растрачивать силы до финишного круга,о чем Юля сама после гонки сказала.
Вместо спасибо, что удержала серебро...
Фу таким быть.