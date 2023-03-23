Турышев о командном спринте: «Перевозчикова должна была сделать основную работу и привезти отрыв. У нее получилось, Носковой оставалось лишь удержать второе место»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Турышев Екатерина Носкова (Мошкова) Алена Перевозчикова Лыжи

Тренер Сергей Турышев рассказал о тактике Алены Перевозчиковой и Екатерины Носковой в командном спринте.

Носкова и Перевозчикова завоевали серебро.

«Главная надежда была на Алену, которая должна была сделать основную работу и привезти Кате определенный отрыв. У нее это получилось: она сделала все возможное для себя, а Екатерине оставалось только доехать и удержать второе место.

А учитывая, что перед финишным этапом между вторым и третьим местами было 26 секунд, это было уже делом техники.

Изначально гонку с Перевозчиковой должна была бежать Анастасия Игнатьева, но она заболела перед чемпионатом России.

Поэтому мы оценили шансы остальных девочек и хороший ход Носковой, который она показала недавно на Кубке Содружества, и приняли решение поставить ее в эту эстафету.

Сразу был разговор, что она побежит второй этап, потому что он более спокойный. Обычно к финишному кругу уже все решается – либо борешься за медали, либо за бортом.

Не думаю, что в этом был какой‑то риск. Когда девушки показали лучший результат в квалификации, мы уже понимали, что награда будет точно, вопрос — какая», – сказал Турышев.

Екатерина Носкова: «Думаю, я отстояла честь биатлонистов сегодня. Биатлон, мы крутые ребята!»

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12 комментариев

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ivan 07
Ответ Andrey Novikov
Ты просто объясни тогда почему на "Чемпионских высотах" Перевозчикова с другой напарницей заняла 8-е место?
Сам не догадался ? Тогда у нее напарница была вообще лузером. И нынче тоже кто-то заняли восьмое место. Самое главное дует Смирнова-Пантрина диктовали свои условия. И никакая Носкова или другая не могли изменить ситуацию. Тогда в Малиновке Смирнова привезла 6 секунд преимущества. Даже Непряева потом оказалась бессильна. Нынче же Перевозчикова удержалась за Смирновой до конца , отсюда Носкова отстояла серебро. Непряева бы выиграла ,а биатлонистка не смогла. Тренер все верно рассказал.
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Andrey Novikov
Просто пусть объяснит 8-е место в команднике на "Чемпионских высотах" женской команды ХМАО. Были восьмые с той же Перевозчиковой но без Носковой, стали вторые с Носковой.
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Andrey Novikov
Ответ ivan 07
Я об этом написал сразу после гонки , но меня минусанули.
Ты просто объясни тогда почему на "Чемпионских высотах" Перевозчикова с другой напарницей заняла 8-е место?
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ivan 07
Ответ Матвей Суицидин
по моем, основной отрыв сделала как раз Носкова на своем 2 этапе с Пантриной, а Перевозчикова со Смирновой уже убегали от мертвой Царевой.
Не то пишешь. На втором этапе Пантрина пешком шла , поэтому Ступак их практически догнала. Отрыв сделала на втором этапе до этого Смирнова. Чем смотрел ?
В команднике тактика такая. Стартер рвет пелотон ,утомляя,сбрасывая других. Финишер бережет силы до завершающего этапа , для финишного рывка,что мы и увидели от Пантриной. Стартер ,лидер, утомляет не только соперниц по этапу , но финишеров других команд. Смирнова сбросила напмрницу Ступак и той пришлось растрачивать силы до финишного круга,о чем Юля сама после гонки сказала.
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ivan 07
Ответ Анатолий К
Да какой ещё отрыв может Перевозчикова сделать, когда соперницы быстрее её по определению. Удержалась как смогла. Чепуху мелет.
Отрыв от других ,рюкзяча за Смирновой. Об этом он толкует , но объяснить не может. Смирнова всю гонку тащила за собой ,во втором этапе ускорилась и скинула всех, кроме Алены.
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ribikorto
Турышев видимо пытался "заступиться" за лыжи, но в итоге получилось что бывшая средняя биатлонистка, перешедшая лыжи в 27 лет, в 35 лет рвет группу в делает отрыв в спринтерской гонке. Почему просто не признать что у биатлонистов тоже может быть неплохая лыжная подготовка? Тем более они тренируют один стиль, а лыжники разрываются на два.
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ivan 07
Я об этом написал сразу после гонки , но меня минусанули.
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Анатолий К
Да какой ещё отрыв может Перевозчикова сделать, когда соперницы быстрее её по определению. Удержалась как смогла. Чепуху мелет.
+5
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+4
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Матвей Суицидин
по моем, основной отрыв сделала как раз Носкова на своем 2 этапе с Пантриной, а Перевозчикова со Смирновой уже убегали от мертвой Царевой.
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Olga.t
А про связку Большунов-Терентьев он ничего сказать не хочет? СлабО видимо.
0
-1
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Olga.t
Блин, ну вот зачем так уничижительно??
Вместо спасибо, что удержала серебро...
Фу таким быть.
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-2
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Евгений - 79
Странно мне это. Такое ощущение, что нужно обязательно пнуть биатлониста. Бежали вдвоём. Результат показали вдвоём. Но нет. Нужно обязательно вставить 5 копеек
+7
-1
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