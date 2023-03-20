«Не вижу смысла выходить на старт, когда кондиции далеки от нужных для победы». Степанова пропустит гонку с раздельного старта на ЧР

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Наталья Непряева Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова не выступит в гонке с раздельного старта на чемпионате России.

Ранее лыжница пропустила спринт и скиатлон.

«Гонку с раздельного старта я тоже завтра не бегу. Не вижу смысла выходить на старт той же самой десятки коньком, когда кондиции далеки от нужных для победы. К командному спринту надеюсь прийти в себя.

По настоящему сразиться с Натальей [Непряевой] и другими сильными соперницами надеюсь на финале Кубка России в Кировске.

Тем более, что «Матч ТВ» покажет и эти, последние гонки сезона. Говорят, последние впечатления лучше всего запоминаются😉» – написала Степанова. 

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени 

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12 комментариев

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рашит мухаметшин
на 30 - ке рванёт
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закрыт по беспределу
Ответ SkierNSK
Не зря Степанова обещала выступать на ЧР😅 Говорил же, надо спрашивать: будет ли она бежать гонки.
😁
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SkierNSK
Не зря Степанова обещала выступать на ЧР😅 Говорил же, надо спрашивать: будет ли она бежать гонки.
+1
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Dmitry Makhov
Ответ SkierNSK
"К командному спринту надеюсь прийти в себя." Командный спринт в среду, что изменится за один день, кроме погоды?
Соперницы устанут))
+2
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Геннадий Томилин
Небось картошку все мы уважаем, когда с сольцой её намять (зарплата и стипендия)
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Матвей Суицидин
Ответ Anouck
Если это не пассаж с намёком на её великовозрастного кавалера, то советую отложить и то, и другое. И взять один из романов Кристофера Бакли. Там много всего интересного... "Верховные коллизии", "День бумеранга", "Зелёные человечки", "Флоренс Аравийская"... Я маме как-то включила в виде аудиокниги "Господь - мой брокер", так она его на цитаты раздергала.
Зеленые человечки - топ, это книга про всю фигню, которая вокруг нас творится, если, конечно, умеешь читать между строк.
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Sutekh Hexen
Ответ Anouck
Если это не пассаж с намёком на её великовозрастного кавалера, то советую отложить и то, и другое. И взять один из романов Кристофера Бакли. Там много всего интересного... "Верховные коллизии", "День бумеранга", "Зелёные человечки", "Флоренс Аравийская"... Я маме как-то включила в виде аудиокниги "Господь - мой брокер", так она его на цитаты раздергала.
О, спасибо за такой солидный список.
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SkierNSK
"К командному спринту надеюсь прийти в себя."
Командный спринт в среду, что изменится за один день, кроме погоды?
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SkierNSK
А в стартовом протоколе есть, зачем людей путать и стартовый порядок нарушать?
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Anouck
Ответ Sutekh Hexen
Посоветуйте, какое произведение лучше почитать - Лолита или Камера обскура?
Если это не пассаж с намёком на её великовозрастного кавалера, то советую отложить и то, и другое. И взять один из романов Кристофера Бакли. Там много всего интересного... "Верховные коллизии", "День бумеранга", "Зелёные человечки", "Флоренс Аравийская"... Я маме как-то включила в виде аудиокниги "Господь - мой брокер", так она его на цитаты раздергала.
+2
-1
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Sutekh Hexen
Посоветуйте, какое произведение лучше почитать - Лолита или Камера обскура?
+3
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Назар Игорь
Сказала бы прямо - зачем мне жилы рвать если призовые не светят.
+7
-2
+5
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