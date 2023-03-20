«Не вижу смысла выходить на старт, когда кондиции далеки от нужных для победы». Степанова пропустит гонку с раздельного старта на ЧР

не выступит в гонке с раздельного старта на чемпионате России.

Ранее лыжница пропустила спринт и скиатлон.

«Гонку с раздельного старта я тоже завтра не бегу. Не вижу смысла выходить на старт той же самой десятки коньком, когда кондиции далеки от нужных для победы. К командному спринту надеюсь прийти в себя.

По настоящему сразиться с Натальей [ ] и другими сильными соперницами надеюсь на финале Кубка России в Кировске.

Тем более, что «Матч ТВ» покажет и эти, последние гонки сезона. Говорят, последние впечатления лучше всего запоминаются😉» – написала Степанова.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени