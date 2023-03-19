Наталья Непряева: «Было очень тяжелое самочувствие. Здесь нелегкие круги, поэтому «проскочить на дурачка» не получается»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Анастасия Кулешова (Седова) Наталья Непряева Лыжи

Лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России.

– Ваш план простой – что ни гонка, то победа.

– На самом деле, у меня нет никакого плана. Было очень тяжелое самочувствие, вчера была тоже трудная рабочая гонка. Здесь нелегкие круги, поэтому «проскочить на дурачка» не получается. Девочки задали очень хороший темп, особенно Настя [Кулешова], которая сделала всю гонку. Мне за нее, как за подругу, было обидно, что она не смогла занять второе место. Это спорт.

– Что ей сказали после финиша?

– Что она молодец.

– Можно ли говорить, что это была гонка с разными вводными?

– Да, по Насте было видно, что она готовилась к этой гонке и задавала темп. На некоторых участках было тяжело держаться за ней. Классику мы провели спокойно, но конек мне дался сложнее.

– Видели падение Анастасии Прокофьевой?

– Нет, только слышала какие‑то звуки, крики... Сама ничего не видела. Старалась опасные участки проходить где‑то первой, а где‑то – отдельно от девочек. Понимала, что трасса достаточно ледяная и возможны падения, – сказала Непряева.

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2 комментария

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притвиц
К сожалению нет соперников у Натальи в России , да и не только в России.
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Сергей Жарковский
Наталья супер! С победой!
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