Наталья Непряева: «Было очень тяжелое самочувствие. Здесь нелегкие круги, поэтому «проскочить на дурачка» не получается»
Лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России.
– Ваш план простой – что ни гонка, то победа.
– На самом деле, у меня нет никакого плана. Было очень тяжелое самочувствие, вчера была тоже трудная рабочая гонка. Здесь нелегкие круги, поэтому «проскочить на дурачка» не получается. Девочки задали очень хороший темп, особенно Настя [Кулешова], которая сделала всю гонку. Мне за нее, как за подругу, было обидно, что она не смогла занять второе место. Это спорт.
– Что ей сказали после финиша?
– Что она молодец.
– Можно ли говорить, что это была гонка с разными вводными?
– Да, по Насте было видно, что она готовилась к этой гонке и задавала темп. На некоторых участках было тяжело держаться за ней. Классику мы провели спокойно, но конек мне дался сложнее.
– Видели падение Анастасии Прокофьевой?
– Нет, только слышала какие‑то звуки, крики... Сама ничего не видела. Старалась опасные участки проходить где‑то первой, а где‑то – отдельно от девочек. Понимала, что трасса достаточно ледяная и возможны падения, – сказала Непряева.
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