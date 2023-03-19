Наталья Непряева: «Было очень тяжелое самочувствие. Здесь нелегкие круги, поэтому «проскочить на дурачка» не получается»

Лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России.

– Ваш план простой – что ни гонка, то победа.

– На самом деле, у меня нет никакого плана. Было очень тяжелое самочувствие, вчера была тоже трудная рабочая гонка. Здесь нелегкие круги, поэтому «проскочить на дурачка» не получается. Девочки задали очень хороший темп, особенно Настя [ ], которая сделала всю гонку. Мне за нее, как за подругу, было обидно, что она не смогла занять второе место. Это спорт.

– Что ей сказали после финиша?

– Что она молодец.

– Можно ли говорить, что это была гонка с разными вводными?

– Да, по Насте было видно, что она готовилась к этой гонке и задавала темп. На некоторых участках было тяжело держаться за ней. Классику мы провели спокойно, но конек мне дался сложнее.

– Видели падение Анастасии Прокофьевой?

– Нет, только слышала какие‑то звуки, крики... Сама ничего не видела. Старалась опасные участки проходить где‑то первой, а где‑то – отдельно от девочек. Понимала, что трасса достаточно ледяная и возможны падения, – сказала Непряева.