Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Ступак, Прокофьева, Кулешова, Истомина, Баранова, Пантрина, Крупицкая выступят в скиатлоне

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России скиатлон (жен) Мария Гущина Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Майя Якунина Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Анна Грухвина Алена Баранова Анастасия Фалеева Елизавета Шалабода Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Ольга Жолудева Елизавета Пантрина (Бекишева) Алена Перевозчикова Диана Артемьева Лыжи

19 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет женский скиатлон.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Женщины

Скиатлон, 15 км

Начало – 9:00 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Анастасия Прокофьева

2. Екатерина Смирнова

3. Наталья Непряева

4. Лидия Горбунова

5. Анастасия Кулешова

6. Мария Истомина

7. Диана Артемьева

8. Лариса Рясина

9. Алена Перевозчикова

10. Елизавета Шалабода

11. Ольга Жолудева

12. Алиса Жамбалова

13. Анна Грухвина

14. Мария Гущина

15. Алена Баранова

16. Майя Якунина

17. Евгения Крупицкая

18. Яна Кирпиченко

19. Елизавета Пантрина

20. Анастасия Фалеева...

24. Ольга Царева

27. Юлия Ступак...

32. Дарья Непряева...

44. Христина Мацокина

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

2 комментария

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Сергей Риде
У Непряевой конкурентов нет.
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закрыт по беспределу
А "Любезный друг Елены В." охотно прокомментирует сие действо.
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