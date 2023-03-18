Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Ступак, Прокофьева, Кулешова, Истомина, Баранова, Пантрина, Крупицкая выступят в скиатлоне
19 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет женский скиатлон.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Женщины
Скиатлон, 15 км
Начало – 9:00 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
4. Лидия Горбунова
7. Диана Артемьева
8. Лариса Рясина
9. Алена Перевозчикова
10. Елизавета Шалабода
11. Ольга Жолудева
12. Алиса Жамбалова
13. Анна Грухвина
14. Мария Гущина
15. Алена Баранова
16. Майя Якунина
17. Евгения Крупицкая
18. Яна Кирпиченко
19. Елизавета Пантрина
20. Анастасия Фалеева...
24. Ольга Царева
27. Юлия Ступак...
32. Дарья Непряева...
44. Христина Мацокина
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени
2 комментария