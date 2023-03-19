Анастасия Кулешова: «Судя по моей форме, я пока не готова бороться с Непряевой. Надеюсь, что в следующих сезонах смогу это сделать»

Лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала бронзу в скиатлоне на чемпионате России.

«Боролась до последнего. Сегодня была для меня несвойственная тактика, потому что на классике я привыкла отсиживаться в тени, работать. Теперь я решила, что хватит, попробую с самого начала. Весь конек я шла впереди, потому что хотела сделать отрыв от девочек. В какой‑то степени получилось, видимо, чуть‑чуть не хватило.

Трасса была сегодня полегче, чем вчера, потому что подморозило – снег был более жестким и быстрым. Лыжи ехали намного быстрее, чем вчера, потому что не было каши. Для лыжников это самая идеальная подготовка трассы.

Какая тактика была против ? Мы подстраиваемся под ее тактику. Можно ли с ней бороться? Все возможно, но, судя по моей форме и готовности, я пока еще не готова с ней бороться. Надеюсь, что в следующих сезонах смогу это сделать. Уверена, так и будет.

Обидно, что упустила серебро, но будем работать над ошибками, постараюсь их больше не допускать. Каждая гонка – это опыт. Здесь планирую бежать все длинные гонки. Командный спринт не побегу. Мне больше нравится бежать классикой, но все вокруг говорят, что я сильна в коньке.

В целом под конец сезона я довольна своей формой. Я обожаю Тюмень, обожаю бегать весной, все очень классно», – сказала Кулешова.