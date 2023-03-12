Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

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С 18 по 26 марта в Тюмени пройдет чемпионат России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Расписание гонок

18 марта, суббота

Спринт, классический стиль

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена (квалификация, женщины)

9:30 Матч ТВ, Матч! Арена (квалификация, мужчины)

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена (финалы)

19 марта, воскресенье

Скиатлон, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена 

Скиатлон, мужчины

10:30 Матч ТВ, Матч! Арена 

21 марта, вторник

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

9:00

15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

10:30

22 марта, среда

Командный спринт, свободный стиль

9:00 (квалификация, женщины)

9:30 (квалификация, мужчины)

10:30 (финал, женщины)

11:00 (финал, мужчины)

24 марта, пятница

Эстафета, женщины

9:00

Эстафета, мужчины

10:30

25 марта, суббота

Масс-старт, 30 км, классический стиль, женщины

9:00

26 марта, воскресенье

Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины

9:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация по трансляциям с 21 по 26 марта будет добавлена позже.

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1 комментарий

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Щеглот
Очень интересно будет посмотреть на Таблеткина Сережу. Я буду внимательно за ним наблюдать, анализировать и всё вам объяснять.

Но если его уже поймали после вершин, то скандал могут не раздувать, а просто снять товарища с пробега и на чемпионате мы его не увидим.

Но тут главное чтобы ловили. Препараты там дрянные это наверняка. Откуда там, в провинции что-то продвинутое? Препараты там такие, что должны ловиться на раз-два. Главное чтобы факт проверки был и не совсем уж формальный, а более-менее квалифицированный.
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