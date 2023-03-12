Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени
С 18 по 26 марта в Тюмени пройдет чемпионат России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Расписание гонок
18 марта, суббота
Спринт, классический стиль
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена (квалификация, женщины)
9:30 Матч ТВ, Матч! Арена (квалификация, мужчины)
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена (финалы)
19 марта, воскресенье
Скиатлон, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Скиатлон, мужчины
10:30 Матч ТВ, Матч! Арена
21 марта, вторник
10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины
9:00
15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины
10:30
22 марта, среда
Командный спринт, свободный стиль
9:00 (квалификация, женщины)
9:30 (квалификация, мужчины)
10:30 (финал, женщины)
11:00 (финал, мужчины)
24 марта, пятница
Эстафета, женщины
9:00
Эстафета, мужчины
10:30
25 марта, суббота
Масс-старт, 30 км, классический стиль, женщины
9:00
26 марта, воскресенье
Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины
9:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация по трансляциям с 21 по 26 марта будет добавлена позже.
Но если его уже поймали после вершин, то скандал могут не раздувать, а просто снять товарища с пробега и на чемпионате мы его не увидим.
Но тут главное чтобы ловили. Препараты там дрянные это наверняка. Откуда там, в провинции что-то продвинутое? Препараты там такие, что должны ловиться на раз-два. Главное чтобы факт проверки был и не совсем уж формальный, а более-менее квалифицированный.