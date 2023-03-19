Ступак об отношении иностранных лыжников: «Многие говорят то, что от них хотят услышать»

Юлия Ступак рассказала об отношении к иностранным соперницам.

— У вас всегда были хорошие отношения с иностранными лыжницами. Нет обиды, что недавно вы еще стояли вместе на подиумах, обнимались, а теперь многие из них говорят, мол, слава богу, что россиян не пускают на соревнования?

— Меня это не удивляет. Вообще, в этой жизни уже мало что удивляет. Я всему даю место быть. Понимаю, что это нормально. Многие говорят то, что от них хотят услышать. И это тоже нормально. А вот если бы мы один на один поговорили, то уверена, никаких вопросов не возникло бы.

У меня нет злости, нет обиды. Мне вообще все равно, если честно. Есть свой путь, хочу максимально его украсить. Что бы ни говорили люди из других стран — мне вообще все равно. Всех благ им, всего самого хорошего. Побед красивых.

— Ну, это же не самые красивые победы?

— Почему же?

— Без былой конкуренции, без сборной России, без Юлии Ступак.

— Думаю, что так тоже не надо говорить. Мне кажется, что, когда ты выигрываешь... Ведь в любой день и раньше кто-то мог заболеть, отравиться, не дай бог, не выйти на старт. Хотя претендовал на победу. Это спорт, это жизнь.

— К прошедшим в «Малиновке» «Чемпионским высотам» многие изначально относились скептически. Но в итоге эти альтернативные соревнования прошли на уровне чемпионата мира. Как вы считаете?

— Ну, это нельзя сравнить с чемпионатом мира. По организации все понравилось, было супер. Для меня самое главное — это не то, какая картинка по телевизору, а то, какие эмоции мы передаем болельщикам, — сказала Ступак.