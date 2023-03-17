Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Ступак, Баранова, Грухвина, Фалеева и Мацокина пробегут классический спринт

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева чемпионат России спринт (жен) Мария Давыденкова Алиса Жамбалова Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Мария Истомина Христина Мацокина Анна Грухвина Алена Баранова Анастасия Фалеева Дарья Непряева Диана Соболева Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

Наталья Непряева, Юлия Ступак и другие лыжницы пробегут классический спринт на ЧР.

Гонка пройдет 18 марта в Тюмени.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Женщины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 9:00 по московскому времени, финалы – после 11:00

Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

Дарья Непряева

Наталья Матвеева

Алена Баранова

Лидия Горбунова

Алиса Жамбалова

Мария Давыденкова

Анна Грухвина

Наталья Непряева

Диана Соболева

Елизавета Пантрина

Христина Мацокина

Мария Истомина

Юлия Ступак

Анастасия Фалеева

Яна Кирпиченко

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

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2 комментария

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LoRa
Удачи всем нашим девушкам, но посмотреть хочется на Юлю)) 😊
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закрыт по беспределу
Поглядим, разбавит ли Юлька уже привычную для сезона троицу Непряева-Фалеева-Баранова.
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