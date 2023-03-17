Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Ступак, Баранова, Грухвина, Фалеева и Мацокина пробегут классический спринт

Наталья Непряева, Юлия Ступак и другие лыжницы пробегут классический спринт на ЧР.

Гонка пройдет 18 марта в Тюмени.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Женщины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 9:00 по московскому времени, финалы – после 11:00

Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

Дарья Непряева

Наталья Матвеева

Алена Баранова

Лидия Горбунова

Алиса Жамбалова

Мария Давыденкова

Анна Грухвина

Наталья Непряева

Диана Соболева

Елизавета Пантрина

Христина Мацокина

Мария Истомина

Юлия Ступак

Анастасия Фалеева

Яна Кирпиченко

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени