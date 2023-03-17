Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Ступак, Баранова, Грухвина, Фалеева и Мацокина пробегут классический спринт
Наталья Непряева, Юлия Ступак и другие лыжницы пробегут классический спринт на ЧР.
Гонка пройдет 18 марта в Тюмени.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Женщины
Спринт, классический стиль
Квалификация – 9:00 по московскому времени, финалы – после 11:00
Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
Дарья Непряева
Наталья Матвеева
Лидия Горбунова
Алиса Жамбалова
Мария Давыденкова
Анна Грухвина
Диана Соболева
Елизавета Пантрина
Мария Истомина
Анастасия Фалеева
Яна Кирпиченко
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени
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