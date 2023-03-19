Юлия Ступак: «Дала себе этот год, чтобы «пощупать дно руками» в плане результатов. Но зато смогла больше дать в психологическом аспекте»

Российская лыжница Юлия Ступак подвела итоги сезона.

— Все чаще звучат разговоры о возможном завершении карьеры некоторых лидеров сборной России. У вас таких мыслей нет?

— Нет. У меня были мысли только о небольшой паузе, я ее взяла. Дала себе этот год для того, чтобы «пощупать дно руками», так скажем. В плане результатов. Но зато смогла больше дать в психологическом аспекте.

— Какие выводы?

— У меня все получилось. Дно руками почувствовала. И психологию, как мне кажется, вывела на новый уровень.

— Какие следующие цели?

— А у меня много чего еще нет.

— И какая же главная задача?

— Главная цель для меня — получать удовольствие. Я не хочу загонять себя в эти рамки. Мол, что будет, если не стану чемпионкой мира или еще что-то такое. Ведь тогда это принесет только расстройство. Я ведь знаю, что могу. Знаю, как с удовольствием работать. Это, наверное, то, что дано далеко не каждому.

— Какую оценку дадите себе за этот год?

— Этот год был вне спорта.

— Но ведь и подиум был?

— Ну, заработала я это второе место в спринте, ему рада. Но это не говорит о том, что я вернулась на прежний уровень. Он у меня упал, дала этому место, позволила. Не вижу никаких проблем, — сказала Ступак.