«Салтведту нужно обратиться к психиатру. Если он не скучает по Большунову, то у него психическое расстройство». Васильев о словах норвежского журналиста
Дмитрий Васильев посоветовал норвежскому журналисту Салтведту обратиться к психиатру.
Ранее Ян Петтер Салтведт заявил, что на Кубке мира по лыжным гонкам не скучают по Александру Большунову: «Катание на лыжах не имеет никакого значения в нынешних обстоятельствах. Именно поэтому по таким русским лыжникам, как Большунов, никто особо не скучает».
«Это мнение не совсем адекватного человека. Ему нужно поменять профессию и обратиться к психиатру. Если он не скучает по трехкратному олимпийскому чемпиону, то у него психическое расстройство», — сказал Васильев.
«По таким русским лыжникам, как Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без них». Норвежский журналист Салтведт о россиянах
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