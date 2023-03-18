«Салтведту нужно обратиться к психиатру. Если он не скучает по Большунову, то у него психическое расстройство». Васильев о словах норвежского журналиста

посоветовал норвежскому журналисту Салтведту обратиться к психиатру.

Ранее Ян Петтер Салтведт заявил, что на Кубке мира по лыжным гонкам не скучают по Александру Большунову: «Катание на лыжах не имеет никакого значения в нынешних обстоятельствах. Именно поэтому по таким русским лыжникам, как Большунов, никто особо не скучает».

«Это мнение не совсем адекватного человека. Ему нужно поменять профессию и обратиться к психиатру. Если он не скучает по трехкратному олимпийскому чемпиону, то у него психическое расстройство», — сказал Васильев.

«По таким русским лыжникам, как Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без них». Норвежский журналист Салтведт о россиянах