«Салтведту нужно обратиться к психиатру. Если он не скучает по Большунову, то у него психическое расстройство». Васильев о словах норвежского журналиста

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Васильев Александр Большунов Ян Петтер Салтведт Лыжи

Дмитрий Васильев посоветовал норвежскому журналисту Салтведту обратиться к психиатру.

Ранее Ян Петтер Салтведт заявил, что на Кубке мира по лыжным гонкам не скучают по Александру Большунову: «Катание на лыжах не имеет никакого значения в нынешних обстоятельствах. Именно поэтому по таким русским лыжникам, как Большунов, никто особо не скучает». 

«Это мнение не совсем адекватного человека. Ему нужно поменять профессию и обратиться к психиатру. Если он не скучает по трехкратному олимпийскому чемпиону, то у него психическое расстройство», — сказал Васильев. 

«По таким русским лыжникам, как Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без них». Норвежский журналист Салтведт о россиянах

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8 комментариев

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Гаубиц
Васильев намекает Большунову, что соскучился 😥
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petr
Таки вы ж братья
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skorpy55
Ответ Евгений Яшугин
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Евгений Привет!!! Забежал бы ко мне.....
+1
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Евгений Яшугин
Ответ Xell
Васильев так в чем проблема? Пригласи его в свою палату в гости на пикничок))
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Листок яблони
Ответ expertmer2020
Мы скучаем по девчонкам - мы такие.
Девчонки - пиявки, что по ним скучать?
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Слезы Светы Слепцовой
По-моему, все-таки скучать по незнакомому человеку — это психическое расстройство, причем психотическое (когда влюбляются в людей, которых никогда не знали и т.д.), а не наоборот. В комментариях нужен психиатр или клинический психолог.
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expertmer2020
Мы скучаем по девчонкам - мы такие.
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Xell
Васильев так в чем проблема? Пригласи его в свою палату в гости на пикничок))
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expertmer2020
Наши руки не для скуки, для любви сердца,
Для любви сердца – той, которой нет конца.
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