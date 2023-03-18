Юрий Бородавко: «Большунов побежит скиатлон. Спринт прошел нормально, но неделя пропуска по болезни все‑таки сказывается»

сообщил, что побежит скиатлона на чемпионате России.

Сегодня Большунов занял третье место в классическом спринте.

«Саша побежит завтра, по крайней мере так планируем. Спринт в принципе прошел нормально с учетом всех обстоятельств – так и думали, что будет постепенно набирать. Но неделя пропуска по болезни все‑таки сказывается», – сказал тренер.

Женский спринт выиграла .

«Великолепно выиграла за явным преимуществом. Это плюс. Но мне очень жаль что она соревнуется в лайтовом режиме. В конечном счете максимальные скорости постепенно понижаются и это может сказаться. Нужна постоянно высокая конкуренция, чтобы расти», – добавил Бородавко.