Елена Вяльбе: «С учетом того, что Большунов болел, я считаю, что он в спринте прыгнул выше головы»

высказалась о выступлении Александра Большунова в спринте на чемпионате России.

Победу одержал Сергей Устюгов, вторым стал Александр Терентьев, третьим – Большунов.

«Ничего удивительного не произошло. Серега готовился к спринтам, он еще летом говорил, что хочет выиграть именно эту гонку.

С учетом того, что болел, я считаю, что он вообще прыгнул выше головы. Я его даже отговаривала от того, чтобы сегодня бежать, все-таки надо себя поберечь», – сказала Вяльбе.