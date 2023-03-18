Елена Вяльбе: «С учетом того, что Большунов болел, я считаю, что он в спринте прыгнул выше головы»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Елена Вяльбе Сергей Устюгов Александр Большунов ТАСС Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о выступлении Александра Большунова в спринте на чемпионате России.  

Победу одержал Сергей Устюгов, вторым стал Александр Терентьев, третьим – Большунов. 

«Ничего удивительного не произошло. Серега готовился к спринтам, он еще летом говорил, что хочет выиграть именно эту гонку.

С учетом того, что Большунов болел, я считаю, что он вообще прыгнул выше головы. Я его даже отговаривала от того, чтобы сегодня бежать, все-таки надо себя поберечь», – сказала Вяльбе.

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2 комментария

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heivani
Но,не выше Устюгова.)))
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imaxim
Конечно, Елена Валерьевна, а другие дистанции кроме спринта Устюгов бегать явно не умеет)
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