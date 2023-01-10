Колонья о победе Клэбо на «Тур де Ски»: «Не вижу никого, кроме Большунова, кто мог бы с ним побороться, но россиянина здесь нет»
Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Дарио Колонья поделился мнением о таланте норвежца Йоханнеса Клэбо, в третий раз выигравшего многодневку «Тур де Ски».
«Он невероятный спортсмен, он может все. Он быстрый, выносливый и техничный. Йоханнес лучший на коротких и длинных дистанциях независимо от стиля передвижения.
Он может выиграть «Тур де Ски» еще четыре или пять раз. Я не вижу никого, кроме Александра Большунова, кто мог бы с ним побороться, но россиянина здесь нет.
Если Клэбо продолжит в том же духе, он станет лучшим в истории», – сказал Колонья.
Клэбо – хозяин «Тур де Ски»: почти все рекорды у него, и это не только из-за отстранения России
Можно подумать что кто то вспомнит что Клебо победил в классической разделке потому что Нисканена не было... )))
*За лыжными гонками в нулевых-десятых не следил вообще, пришлось гуглить кто такой текущий рекордсмен Колонья собственно. )) Но "величайший в истории", да. До следующего величайшего.
Не больше 15 всё же