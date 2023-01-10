Колонья о победе Клэбо на «Тур де Ски»: «Не вижу никого, кроме Большунова, кто мог бы с ним побороться, но россиянина здесь нет»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Дарио Колонья Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Дарио Колонья поделился мнением о таланте норвежца Йоханнеса Клэбо, в третий раз выигравшего многодневку «Тур де Ски».

«Он невероятный спортсмен, он может все. Он быстрый, выносливый и техничный. Йоханнес лучший на коротких и длинных дистанциях независимо от стиля передвижения.

Он может выиграть «Тур де Ски» еще четыре или пять раз. Я не вижу никого, кроме Александра Большунова, кто мог бы с ним побороться, но россиянина здесь нет.

Если Клэбо продолжит в том же духе, он станет лучшим в истории», – сказал Колонья.

Клэбо – хозяин «Тур де Ски»: почти все рекорды у него, и это не только из-за отстранения России

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30 комментариев

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justbored
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Ответ Татьяна Садовская
Не следил, но мнением поделился...
Поздравляю, смысл моего сообщения пролетел мимо вас.
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Kappa Pride
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Ответ Альберт Васильченко
Золотое поколение теряем… Уверен Большунов, Непрева и иные спортсмены показали бы себя!
Уже в лужниках себя показал
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Татьяна Садовская
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Ответ justbored
Само упоминание Большунова это такая небольшая шпилечка. *За лыжными гонками в нулевых-десятых не следил вообще, пришлось гуглить кто такой текущий рекордсмен Колонья собственно. )) Но "величайший в истории", да. До следующего величайшего.
Не следил, но мнением поделился...
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Водопад
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Еще раз... Никогда и никто не вспомнит через 10 лет что Внучек побеждал в отсутствие кого бы то ни было на стартах.. Это абсолютно несущественный факт для огромной массы людей. Людям вообще свойственно забывать всё кроме самого главного факта что Клэбо абсолютный чемпион всего и вся и неповторимый в истории.. Даже Нортуг блёкнет на его фоне..

Можно подумать что кто то вспомнит что Клебо победил в классической разделке потому что Нисканена не было... )))
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Юрий Мятлин
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Ответ Водопад
Об этом никто не вспомнит через много лет... И будет он лучшим в истории.
Что значит никто не вспомнит? Мы будем помнить. Йоханесс будет помнить.
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ДМ-1чемпион
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Ответ Водопад
Об этом никто не вспомнит через много лет... И будет он лучшим в истории.
Это будут помнить всегда. И главное будет помнить он. И все понимать. Это все равно, что стать чемпионом мира по боксу, когда против тебя выставляют любителей.
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hett
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Олимпиада уже показала, что клэбо это просто спринтер🤷‍♂️ Этапы кубка мира, и даже ЧМ это не показатель, так как все проводят циклическую работу для главного старта четырехлетия
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Водопад
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Ответ ДМ-1чемпион
Он никогда не будет лучшим, потому что ему не скем соревноваться! Все его победы не поноценны из за того, что нет российских спортсменов.
Об этом никто не вспомнит через много лет... И будет он лучшим в истории.
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ДМ-1чемпион
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Он никогда не будет лучшим, потому что ему не скем соревноваться! Все его победы не поноценны из за того, что нет российских спортсменов.
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Водопад
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Даже не сомневаюсь что он станет лучшим в истории. Но ему чертовски везёт .. этому мальчику. Главный конкурент изолирован не по своей воле.. Это просто фортуна!
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Альберт Васильченко
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Золотое поколение теряем… Уверен Большунов, Непрева и иные спортсмены показали бы себя!
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закрыт по беспределу
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Крюгер мог (как минимум в этом году). Но не стал.
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Сергей Орлов
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Клэбо > Большунов. Это очевидно всем, кроме упоротых фанатов второго.
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Guillermo
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Ответ ecopromo
а если лыжи самовозки убрать и сделать нормальный рельеф у гонок и дистанцию больше 15 км?
То будет как в Пекине
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ecopromo
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а если лыжи самовозки убрать и сделать нормальный рельеф у гонок и дистанцию больше 15 км?
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Gera_nka
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Клэбо ни когда не будет величайшим, потому что без большунова всё его медали деревянные. А интерес к просмотру лыж упадёт до околонулегого значения.
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Алексей Никитин
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Ответ netuda
Ну зачем вы так) Не больше 15 всё же
15км он может выиграть только при масстарте, на главных стартах такой дистанции нет. 10км не понятно может он выиграть у дистанционщиков при нормальной трассе, я думаю все таки нет, если только классикой и при очень большой удаче. Отсутствие Большунова, плохая форма Нисканена
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MARDI GRASS
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Ответ netuda
Ну зачем вы так) Не больше 15 всё же
А то уж совсем клебятину ни во что не ставят!)))😂😂😂
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justbored
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Само упоминание Большунова это такая небольшая шпилечка.

*За лыжными гонками в нулевых-десятых не следил вообще, пришлось гуглить кто такой текущий рекордсмен Колонья собственно. )) Но "величайший в истории", да. До следующего величайшего.
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Kvik75
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Ответ Йенс Мустерманн
Ну на святое-то не замахивайтесь. А то он не только на спринт, вообще никуда не выйдет из своей брянской избушки.
язык побереги а то мозоля вырастет
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netuda
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Ответ Алексей Никитин
Длинные дистанции это не больше 10км?
Ну зачем вы так)
Не больше 15 всё же
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Витольд Бубеный
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Ответ Darshan
Есть серьезные опасения что Большунов никогда не выступит уже. Первопричина отстранения не сняты, сразу после ее снятия нужно будет время для отмены бана. Если и вернется в тур то уже не тот Большунов.
Только Болле это не говорите, а то он там грезит ещё...
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Darshan
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Есть серьезные опасения что Большунов никогда не выступит уже. Первопричина отстранения не сняты, сразу после ее снятия нужно будет время для отмены бана. Если и вернется в тур то уже не тот Большунов.
+12
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Йенс Мустерманн
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Ответ Ярик01
И не выдавать TUE перед очередной олимпиадой Большунову?
Ну на святое-то не замахивайтесь. А то он не только на спринт, вообще никуда не выйдет из своей брянской избушки.
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Brigant
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Ответ Gondeira
и лыжи))
и палки еще забрать)
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