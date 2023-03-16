Большунов о гонке, где топ-10 заняли норвежские лыжники: «Норвежцы соревнуются между собой, не более того. Это очень грустно для мирового спорта»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов заявил, что без россиян норвежцы соревнуются между собой.

– Лучший раздражитель для наших лыжников – это норвежцы, прежде всего, Йоханнес Клэбо?

– Это мы сами. Я сам себя раздражаю на тренировках. Особенно когда не получается. Сам себя начинаю настраивать.

– На днях прошла одна из самых популярных гонок в Европе в норвежском Холменколлене, где десять первых мест заняли норвежцы. Это показатель нашего отсутствия?

– Конечно, норвежцы соревнуются между собой, не более того. Это очень грустно для мирового спорта.

– Наши спортсмены, прежде всего лыжники и биатлонисты, много теряют от отсутствия международных стартов?

– Теряют, конечно. Но сейчас ничего нельзя с этим поделать, повернуть ситуацию в нашем виде спорта, – сказал Большунов.

Как там лыжный ЧМ без наших? Норвежцы взяли все золото – Большунов не мешал

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12 комментариев

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Oleg
Насколько я помню доминация норвежцев в лыжал была всегда, даже при наличии россиян и лыжников постсоветского пространства.

Вспомните Нагано, Альбервиль, там феерия Бьорна Дэли - король лыж, восьмикратный ОИ, Вегард Ульванг, Томас Альсгорд и лишь иногда им конкуренцию давал Владимир Смирнов, иногда итальянцы, иногда шведы, хотя было время Гунде Свана.
Но глобально норвежцы всегда боролись сами с собой, лыжная нация и тут у Большунова лишь обида говорит.
ОИ когда Бьорн Дэли брал 10 км, 15 км, 30 км и королевскую 50 км были самыми интересными и никто не был против абсолютной доминации.
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Вечно в бане
А когда наши соревнуются между собой, это норм, и вообще «настоящий чемпионат мира».

Отсутствие конкуренции всегда плохо для спорта. Только это во все стороны работает.
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Pikachu Pikachu
Могу сказать, как человек, не болеющий ни за норгов, ни за россиян, для меня участия Большунова и Ко мало что меняет в этом раскладе. Ну будет не 1 команда, а 2. Офигеть какая разница
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revol83
Норвеги теряют не меньше нас, ведь как известно конкуренция двигатель прогресса.
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Alex Nobilius
Ответ Щеглот
70% асматиков, считай мошейников. И это рядовые. А Клэбо у них что-то вроде заводилы. Каковы шансы, что если мошейничают большинство обычных, то заводила не мошейничает? На мой взгляд профессионального инженера - они ничтожны. По логике ему наоборот все самое вкусное должны давать. Две порции. Рубай, командир!
Блестящая логика и цепочка доказательств! Теперь осталось только одно.... Выяснить что же такое "мошейники"...
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Глеб Вихрев
Ответ Щеглот
70% асматиков, считай мошейников. И это рядовые. А Клэбо у них что-то вроде заводилы. Каковы шансы, что если мошейничают большинство обычных, то заводила не мошейничает? На мой взгляд профессионального инженера - они ничтожны. По логике ему наоборот все самое вкусное должны давать. Две порции. Рубай, командир!
ничтожен и смешон ты
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BeastI666I
ходжа насреддин пришел в гости к приятелю и его уготили чаем с медом. Ходжа ест мед и ест... Хозяин доман не выдержал и говорит, что нельзя есть столько меда, а то будет сердце болеть. У кого будет болеть? - спросил Ходжа.
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Щеглот
70% асматиков, считай мошейников. И это рядовые. А Клэбо у них что-то вроде заводилы. Каковы шансы, что если мошейничают большинство обычных, то заводила не мошейничает? На мой взгляд профессионального инженера - они ничтожны. По логике ему наоборот все самое вкусное должны давать. Две порции. Рубай, командир!
+3
-10
-7
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Konstantin Zagainov
Ответ Влад Кокорин
Саша они соревнуются с лучшими в мире, а ты с клоунами👍👍👍
Клоуны - Спицов, Якимушкин, Устюгов, Терентьев, Червоткин? Это я только чемпионов и призёров ОИ перечисляю. Плюс еще Мальцев, Коростелёв...
Только не надо заявлять, подобно одному здешнему деятелю, что Пекин не считается, т.к. там "нечеловеческие условия" были для норгов.
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алексей любовь
Не плачь
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Щеглот
Ответ Влад Кокорин
Саша они соревнуются с лучшими в мире, а ты с клоунами👍👍👍
не с клоунами, а с клоуном :)
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Влад Кокорин
Саша они соревнуются с лучшими в мире, а ты с клоунами👍👍👍
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