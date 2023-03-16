Большунов о гонке, где топ-10 заняли норвежские лыжники: «Норвежцы соревнуются между собой, не более того. Это очень грустно для мирового спорта»

Александр Большунов заявил, что без россиян норвежцы соревнуются между собой.

– Лучший раздражитель для наших лыжников – это норвежцы, прежде всего, Йоханнес Клэбо?

– Это мы сами. Я сам себя раздражаю на тренировках. Особенно когда не получается. Сам себя начинаю настраивать.

– На днях прошла одна из самых популярных гонок в Европе в норвежском Холменколлене, где десять первых мест заняли норвежцы. Это показатель нашего отсутствия?

– Конечно, норвежцы соревнуются между собой, не более того. Это очень грустно для мирового спорта.

– Наши спортсмены, прежде всего лыжники и биатлонисты, много теряют от отсутствия международных стартов?

– Теряют, конечно. Но сейчас ничего нельзя с этим поделать, повернуть ситуацию в нашем виде спорта, – сказал Большунов.

Как там лыжный ЧМ без наших? Норвежцы взяли все золото – Большунов не мешал