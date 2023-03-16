Большунов о гонке, где топ-10 заняли норвежские лыжники: «Норвежцы соревнуются между собой, не более того. Это очень грустно для мирового спорта»
Александр Большунов заявил, что без россиян норвежцы соревнуются между собой.
– Лучший раздражитель для наших лыжников – это норвежцы, прежде всего, Йоханнес Клэбо?
– Это мы сами. Я сам себя раздражаю на тренировках. Особенно когда не получается. Сам себя начинаю настраивать.
– На днях прошла одна из самых популярных гонок в Европе в норвежском Холменколлене, где десять первых мест заняли норвежцы. Это показатель нашего отсутствия?
– Конечно, норвежцы соревнуются между собой, не более того. Это очень грустно для мирового спорта.
– Наши спортсмены, прежде всего лыжники и биатлонисты, много теряют от отсутствия международных стартов?
– Теряют, конечно. Но сейчас ничего нельзя с этим поделать, повернуть ситуацию в нашем виде спорта, – сказал Большунов.
Как там лыжный ЧМ без наших? Норвежцы взяли все золото – Большунов не мешал
Вспомните Нагано, Альбервиль, там феерия Бьорна Дэли - король лыж, восьмикратный ОИ, Вегард Ульванг, Томас Альсгорд и лишь иногда им конкуренцию давал Владимир Смирнов, иногда итальянцы, иногда шведы, хотя было время Гунде Свана.
Но глобально норвежцы всегда боролись сами с собой, лыжная нация и тут у Большунова лишь обида говорит.
ОИ когда Бьорн Дэли брал 10 км, 15 км, 30 км и королевскую 50 км были самыми интересными и никто не был против абсолютной доминации.
Отсутствие конкуренции всегда плохо для спорта. Только это во все стороны работает.
Только не надо заявлять, подобно одному здешнему деятелю, что Пекин не считается, т.к. там "нечеловеческие условия" были для норгов.