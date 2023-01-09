Александр Легков: «Обидно, что наши не выступали на «Тур де Ски». Непряева точно боролась бы за победу»
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков считает, что россияне могли бы навязать борьбу на многодневке «Тур де Ски».
«Среди девушек составили бы конкуренцию однозначно, Непряева была бы точно в фаворе и точно бы боролась за победу.
Клэбо сильнейший спортсмен, всегда и раньше боролся с нашими, забирал спринтерские дистанции точно, но иногда и просто дистанции. Заезжал, выигрывал. Все закономерно. Остальные бегут все в свою силу, Пеллегрино тот же в этом году радует. Но это с учетом того, что наших нет. Он заезжает, это тоже хорошо. Пеллегрино как бегал сильно, так и бегает, за него нужно порадоваться.
Остальные норвежцы бегут в свою силу. Здесь такая же ситуация, как с нашими девчонками. У России мужики бегут очень сильно, очень круто. Помимо Большунова и Устюгова, есть много ребят у нас, которые выступают достойно и заезжают в призы. А иногда и могут проверить наших лидеров. Просто обидно, что на «Тур де Ски» наши не выступали», – сказал Легков.
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