Лыжи. Кубок мира. Сундлинг, Далквист, Тириль и Лотта Венг, Керн и Диггинс выступят в коньковом спринте

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18 марта на этапе Кубка мира в Фалуне пройдет женский спринт свободным стилем.

Лыжные гонки

Кубок мира

10-й этап

Фалун, Швеция

Женщины

Спринт, свободный стиль

Квалификация – 12:50 по московскому времени, финалы – на канале «Матч! Арена» после 15:20

Старт-лист

Матильде Мирвол (Норвегия)

Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

Йонна Сундлинг (Швеция)

Лотта Венг (Норвегия)

Лаура Гиммлер (Германия)

Виктория Карл (Германия)

Йоханна Хагстрем (Швеция)

Майя Далквист (Швеция)

Надин Фендрих (Швейцария)

Тириль Венг (Норвегия)

Джулия Керн (США)

Катарина Хенниг (Германия)

Джесси Диггинс (США)

Ане Стенсет (Норвегия)

Рози Бреннан (США)

Федерика Санфилиппо (Италия)

Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Фалуне

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