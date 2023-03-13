Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Фалуне

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На этой неделе пройдут два этапа Кубка мира по лыжным гонкам – в норвежском Драммене и шведском Фалуне. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

9-й этап

Драммен, Норвегия

Расписание трансляций

14 марта, вторник

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 13:30

Финалы – 16:00 Матч! Арена

10-й этап

Фалун, Швеция

17 марта, пятница

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

14:00 Матч! Арена

10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

15:45

18 марта, суббота

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 12:50

Финалы – 15:20 Матч! Арена

19 марта, воскресенье

Смешанная эстафета

13:15 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало соревнований – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.

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2 комментария

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Грюденфельдер
Ответ Iuasamotu
Драма в Драммене, уже завтра, на всех телеэкранах мира
Боюсь что с квотой в 12 спринтеров у норвежцев драма в Драммене маловероятна.
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Iuasamotu
Драма в Драммене, уже завтра, на всех телеэкранах мира
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