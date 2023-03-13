Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Фалуне
На этой неделе пройдут два этапа Кубка мира по лыжным гонкам – в норвежском Драммене и шведском Фалуне. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
9-й этап
Драммен, Норвегия
Расписание трансляций
14 марта, вторник
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 13:30
Финалы – 16:00 Матч! Арена
10-й этап
Фалун, Швеция
17 марта, пятница
10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
14:00 Матч! Арена
10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
15:45
18 марта, суббота
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 12:50
Финалы – 15:20 Матч! Арена
19 марта, воскресенье
Смешанная эстафета
13:15 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало соревнований – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.
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