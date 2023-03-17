Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Жув, Пеллегрино, Гульберг, Валнес, Шанава и Эвен Нортуг пробегут спринт свободным стилем

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная США спринт Пол Гульберг сборная Франции Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Эвен Нортуг Синдре Бьорнестад Скар Йоханнес Клэбо Рено Же Ришар Жув Люка Шанава Эрик Валнес Жюль Шаппа Бен Огден Эдвин Ангер Симоне Мочеллини Лыжи

18 марта на этапе Кубка мира в Фалуне пройдет мужской спринт свободным стилем.

Лыжные гонки

Кубок мира

10-й этап

Фалун, Швеция

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Квалификация – 12:50 по московскому времени, финалы – на канале «Матч! Арена» после 15:20

Старт-лист

Жюль Шаппа (Франция)

Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

Бен Огден (США)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Федерико Пеллегрино (Италия)

Пол Гульберг (Норвегия)

Люка Шанава (Франция)

Ришар Жув (Франция)

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Симоне Мочеллини (Италия)

Эдвин Ангер (Швеция)

Рено Же (Франция)

Эрик Валнес (Норвегия)

Калле Халварссон (Швеция)

Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Фалуне

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1 комментарий

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IrbIS
👑 𝐉𝐊
64
p/s.
саша-солдат готов целовать снег по которому он ходил...
+1
-1
0
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