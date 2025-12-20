Наталья Коростелева о реакции сына на конфликт в команде: «Савелий выждал какое-то время, искренне полагая, что Большунов извинится перед Бакуровым»

Мать Коростелева: Савелий искренне полагал, что Большунов извинится перед Бакуровым.

Призер Олимпиады-2010 в лыжах Наталья Коростелева высказалась о критике в адрес Александра Большунова со стороны ее сына Савелия.

– Когда на этапе Кубка России в Кировске случилась стычка между Александром Большуновым и Александром Бакуровым, а Савелий публично отреагировал на это в соцсетях, я даже подумала: зачем обострять и без того непростые отношения с лидером сборной? Как потом выступать в одной команде?

– Я смотрела ту гонку. Телефон лежал рядом, и я, наверное, одной из первых увидела пост сына. И сразу ему написала. Тоже думала: может, не надо было настолько резко реагировать?

– И что ответил сын?

– Притом что Савелия переполняло желание вступиться за друга, он ведь не сразу опубликовал те слова. То есть это не было сделано сгоряча. Он выждал какое-то время, искренне полагая, что Большунов извинится перед Бакуровым сразу после инцидента. А когда извинений не последовало, решил высказать свое к этому отношение, – сказала Коростелева.

Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая

Большое интервью Савелия Коростелева – самого заметного лыжника России эпохи изоляции

Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь