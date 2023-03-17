Николай Панкратов: «Не стоит ждать каких-то чудес в Фалуне. Равных Клэбо нет, если он и проиграет, то только себе»

Экс-лыжник Николай Панкратов считает, что никто не сможет навязать борьбу.

«Не стоит ждать каких-то чудес в Фалуне. В принципе все предсказуемо еще с начала сезона. У Клэбо лыжи лучше всех.

Да, вначале пытался навязать борьбу, но равных Йоханнесу нет.

Хочется верить, что шведы у себя дома выступят на максимуме, но если Клэбо и проиграет, то только себе», – сказал Панкратов.

Этап Кубка мира в Фалуне пройдет с 17 по 19 марта.

Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Фалуне