Николай Панкратов: «Не стоит ждать каких-то чудес в Фалуне. Равных Клэбо нет, если он и проиграет, то только себе»
Экс-лыжник Николай Панкратов считает, что Йоханнесу Клэбо никто не сможет навязать борьбу.
«Не стоит ждать каких-то чудес в Фалуне. В принципе все предсказуемо еще с начала сезона. У Клэбо лыжи лучше всех.
Да, вначале Гульберг пытался навязать борьбу, но равных Йоханнесу нет.
Хочется верить, что шведы у себя дома выступят на максимуме, но если Клэбо и проиграет, то только себе», – сказал Панкратов.
Этап Кубка мира в Фалуне пройдет с 17 по 19 марта.
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Фалуне
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