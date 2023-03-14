Александр Большунов: «Досрочно закончить сезон? Нет, это не про меня»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Матч ТВ Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов рассказал о состоянии перед стартом чемпионата России по лыжным гонкам. 

После турнира «Чемпионские высоты» Большунов почувствовал недомогание.

— Вчера первый день потренировался, сегодня второй день. Постепенно выхожу из этого состояния.

Пока не могу сказать, все ли гонки побегу, потому что состояние сейчас непонятное. Будем решать уже на месте.

— Желания досрочно закончить сезон нет?

— Нет, это не про меня, — сказал Большунов.

Чемпионат России пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени. 

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3 комментария

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Щеглот
Почему Большунов каждое интервью пинает устюшку?) - Не про меня, - говорит. Сразу вопрос в голове: а про кого это? И сразу ответ: понятно про кого, про сереженьку))
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imaxim
Ответ Нелыжник я
Это для Сирожи. Две гонки на КР и аллилуйя Малиновку выстоял
Не хотите прокомментировать вашу ложь (напомню, вы утверждали что Устюгов или не выйдет на старт марафона или сойдёт с него)? А ещё лучше извиниться за неё?
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0
+2
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Нелыжник я
Это для Сирожи. Две гонки на КР и аллилуйя Малиновку выстоял
+1
-3
-2
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