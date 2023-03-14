Александр Большунов: «Досрочно закончить сезон? Нет, это не про меня»

рассказал о состоянии перед стартом чемпионата России по лыжным гонкам.

После турнира «Чемпионские высоты» Большунов почувствовал недомогание.

— Вчера первый день потренировался, сегодня второй день. Постепенно выхожу из этого состояния.

Пока не могу сказать, все ли гонки побегу, потому что состояние сейчас непонятное. Будем решать уже на месте.

— Желания досрочно закончить сезон нет?

— Нет, это не про меня, — сказал Большунов.

Чемпионат России пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени.