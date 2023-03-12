Александр Большунов: «После «Чемпионских высот» на второй-третий день почувствовал недомогание. Надеюсь, до чемпионата России успею подлечиться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Александр Большунов рассказал, что заболел после турнира «Чемпионские высоты». 

«После «Чемпионских высот» на второй-третий день почувствовал недомогание. Борюсь с ним пока что.

Надеюсь, что до чемпионата России успею подлечиться, восстановиться и смогу пробежать некоторые гонки», – сказал Большунов.

Большунов планировал выступить в командном спринте в рамках открытия лыжно-биатлонного комплекса в Казани, но снялся. 

«Сегодня не получилось бежать, хотя было большое желание. Я немного приболел.

Перед стартом решили с тренером, что лучше не бежать. Когда в болезненном состоянии проводишь гонки, это не очень хорошо для организма.

Очень переживаю, но ничего не поделать. Нужно подлечиться и дальше соревноваться», – отметил лыжник.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени. 

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3 комментария

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La Gushka
Можно было бы и помолчать...
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СТАТИСТИКА 100
Оформи ТИ, как на ОИ👋🏽
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Sutekh Hexen
Традиционная подготовка к ГС, ничего нового.
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