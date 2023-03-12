Александр Большунов: «После «Чемпионских высот» на второй-третий день почувствовал недомогание. Надеюсь, до чемпионата России успею подлечиться»
Александр Большунов рассказал, что заболел после турнира «Чемпионские высоты».
«После «Чемпионских высот» на второй-третий день почувствовал недомогание. Борюсь с ним пока что.
Надеюсь, что до чемпионата России успею подлечиться, восстановиться и смогу пробежать некоторые гонки», – сказал Большунов.
Большунов планировал выступить в командном спринте в рамках открытия лыжно-биатлонного комплекса в Казани, но снялся.
«Сегодня не получилось бежать, хотя было большое желание. Я немного приболел.
Перед стартом решили с тренером, что лучше не бежать. Когда в болезненном состоянии проводишь гонки, это не очень хорошо для организма.
Очень переживаю, но ничего не поделать. Нужно подлечиться и дальше соревноваться», – отметил лыжник.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени.
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