Александр Большунов: «После «Чемпионских высот» на второй-третий день почувствовал недомогание. Надеюсь, до чемпионата России успею подлечиться»

рассказал, что заболел после турнира «Чемпионские высоты».

«После «Чемпионских высот» на второй-третий день почувствовал недомогание. Борюсь с ним пока что.

Надеюсь, что до чемпионата России успею подлечиться, восстановиться и смогу пробежать некоторые гонки», – сказал Большунов.

Большунов планировал выступить в командном спринте в рамках открытия лыжно-биатлонного комплекса в Казани, но снялся.

«Сегодня не получилось бежать, хотя было большое желание. Я немного приболел.

Перед стартом решили с тренером, что лучше не бежать. Когда в болезненном состоянии проводишь гонки, это не очень хорошо для организма.

Очень переживаю, но ничего не поделать. Нужно подлечиться и дальше соревноваться», – отметил лыжник.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени.