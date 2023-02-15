Бородавко о подготовке группы к «Чемпионским высотам»: «К сожалению, не обошлось без болезней. Где‑то по неделе, а у кого‑то чуть больше выпало»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о подготовке спортсменов своей группы к турниру «Чемпионские высоты», который пройдет с 23 февраля по 5 марта. 

— Все идет своим чередом. К сожалению, не обошлось без болезней. Где‑то по неделе, а у кого‑то чуть больше выпало из подготовки — у Александра Большунова и Артема Мальцева… Только‑только совсем к легким тренировкам приступил Денис Спицов. Кроме того, Мария Истомина переболела. То же самое касается Дарьи Непряевой после молодежного первенства, пока она не тренируется.

К несчастью, болезнь многих спортсменов затронула. Все тренируются, готовятся, но решение будет приниматься непосредственно перед стартом. 

— Помню, вы говорили, что Истоминой даже хирургическое вмешательство требовалось. Она тяжело восстанавливается?

— Нет. Мария достаточно неплохо отработала сбор в Малиновке. Правда, выпало два‑три дня из подготовки. Было сильное отравление, слабость, сильная рвота. Но на данный момент постепенно восстанавливается. Она уехала на съезд «Динамо», а оттуда уже приедет в Малиновку на соревнования. Потихоньку приходит в себя.

— Что по остальным лыжникам группы?

— Остальные готовятся. Сегодня начинаются сборы в Малиновке, все приехали. Поэтому сейчас уже начнется заключительный этап подготовки к «Чемпионским высотам».

— Получается, с Александром Терентьевым, Натальей Непряевой, Иваном Якимушкиным и остальными все в порядке?

— Да. У всех, кого не назвал ранее, все в порядке. Они прошли подготовку достаточно спокойно и ровно. Конечно, Терентьев не будет все дистанции стартовать. Ему нет смысла. А те, кто являются универсальными спортсменами, практически во всех гонках будут участвовать, – сказал Бородавко. 

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