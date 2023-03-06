Александр Легков: «После марафона на «Чемпионских высотах» многие говорили, что наши бы порвали любых, если бы выступали на международном уровне»

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Александр Легков назвал самую яркую гонку на турнире «Чемпионские высоты». 

— Главное впечатление от соревнований «Чемпионские высоты»?

— Две недели в Малиновке по шикарным трассам, комментировали, следили за спортсменами, переживали за них. Это непросто! Впечатления очень хорошие!

Если говорить о сюрпризах, то все ждали, что Юлия Ступак и Сергей Устюгов выступят здесь, они и выступили. Устюгов на 50 км вообще невероятное сотворил. Всю гонку пробежал, был в лидерах, затем стал отставать. Думали, что он отстанет, но он вернулся. Весь накал борьбы был очень интересен.

— Большунов и Непряева недосягаемы?

— Они лидеры, те, кто на протяжении сезона либо выигрывают, либо в призах, за редким исключением.

— Самая яркая гонка здесь?

— Все яркие. «Полтинник» однозначно. После гонки многие говорили, что наши бы порвали любых, если бы выступали на международном уровне. Такая скорость и мощь у них.

Можем отметить и Веронику Степанову. Она после поражений возвращается и выигрывает «десятку». И показывает всем, что проигрыш ее не сломил, – сказал Легков. 

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8 комментариев

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Рафаэль Хаметшин
Ответ Alexander2022
А сравнивать в принципе гонки и говорить, кто кого бы победил на основании на того, как они проходили с теми или инымиучастниками, это что тогда?
так посмотри обе гонки, там всё видно. В одной работают, в другой полностью останавливаются, Тонсет из трусов себе пожрать достаёт, и прогулка продолжается. Спринтер Пеллегрино сидит с лидерами до 40-го километра, Исландец которого никто никогда не видел 30 км с ними гулял, там только бразильцев не хватало
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Alexander2022
Ответ Рафаэль Хаметшин
даа,сравнивать время 2х разных гонок, это полное отсутствие мозга. А вы не задумывались что рельеф разный, снег там вечно напичканый так как там тепло, и он в разы быстрее. Те кто смотрели обе гонки, скажут,что Пелегринно в Малиновке даже в своих самых влажных мечтах, не усидел бы за Червоткиным и Большуновом 40 км
А сравнивать в принципе гонки и говорить, кто кого бы победил на основании на того, как они проходили с теми или инымиучастниками, это что тогда?
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Yan D
Ответ Gondeira
Герои недочемпионата мира тож не слаб выступили. Все под клэбасика легли и не писчат. А Голдберг есчо писдюлееей получит. Крюгера уже "поблагодарили".)))
Всему миру так глубоко похрен на эту свадьбу в Малиновке, только в лучшей стране мира (С) все ноют и стонут🤷‍♂️
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Olga.t
Ответ Iuasamotu
Герои чемпионских высот так мощно выступили на "шикарных трассах"(!), что отстали от победителя ЧМ на 50 км на 5 минут, а в скиатлоне на 4 минуты. Точно бы всех порвали в третьем десятке участников ЧМ в Планице
Вам ли, завсегдатаю сайта, не знать, что не стОит сравнивать несравнимое??
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petr
Ответ Рафаэль Хаметшин
даа,сравнивать время 2х разных гонок, это полное отсутствие мозга. А вы не задумывались что рельеф разный, снег там вечно напичканый так как там тепло, и он в разы быстрее. Те кто смотрели обе гонки, скажут,что Пелегринно в Малиновке даже в своих самых влажных мечтах, не усидел бы за Червоткиным и Большуновом 40 км
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Рафаэль Хаметшин
Ответ Iuasamotu
Герои чемпионских высот так мощно выступили на "шикарных трассах"(!), что отстали от победителя ЧМ на 50 км на 5 минут, а в скиатлоне на 4 минуты. Точно бы всех порвали в третьем десятке участников ЧМ в Планице
даа,сравнивать время 2х разных гонок, это полное отсутствие мозга. А вы не задумывались что рельеф разный, снег там вечно напичканый так как там тепло, и он в разы быстрее. Те кто смотрели обе гонки, скажут,что Пелегринно в Малиновке даже в своих самых влажных мечтах, не усидел бы за Червоткиным и Большуновом 40 км
+2
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Gondeira
Ответ Iuasamotu
Герои чемпионских высот так мощно выступили на "шикарных трассах"(!), что отстали от победителя ЧМ на 50 км на 5 минут, а в скиатлоне на 4 минуты. Точно бы всех порвали в третьем десятке участников ЧМ в Планице
Герои недочемпионата мира тож не слаб выступили. Все под клэбасика легли и не писчат. А Голдберг есчо писдюлееей получит. Крюгера уже "поблагодарили".)))
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vombat15
Сам себя не похвалишь...
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Iuasamotu
Герои чемпионских высот так мощно выступили на "шикарных трассах"(!), что отстали от победителя ЧМ на 50 км на 5 минут, а в скиатлоне на 4 минуты. Точно бы всех порвали в третьем десятке участников ЧМ в Планице
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