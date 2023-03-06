Александр Легков: «После марафона на «Чемпионских высотах» многие говорили, что наши бы порвали любых, если бы выступали на международном уровне»

назвал самую яркую гонку на турнире «Чемпионские высоты».

— Главное впечатление от соревнований «Чемпионские высоты»?

— Две недели в Малиновке по шикарным трассам, комментировали, следили за спортсменами, переживали за них. Это непросто! Впечатления очень хорошие!

Если говорить о сюрпризах, то все ждали, что и выступят здесь, они и выступили. Устюгов на 50 км вообще невероятное сотворил. Всю гонку пробежал, был в лидерах, затем стал отставать. Думали, что он отстанет, но он вернулся. Весь накал борьбы был очень интересен.

— и недосягаемы?

— Они лидеры, те, кто на протяжении сезона либо выигрывают, либо в призах, за редким исключением.

— Самая яркая гонка здесь?

— Все яркие. «Полтинник» однозначно. После гонки многие говорили, что наши бы порвали любых, если бы выступали на международном уровне. Такая скорость и мощь у них.

Можем отметить и . Она после поражений возвращается и выигрывает «десятку». И показывает всем, что проигрыш ее не сломил, – сказал Легков.