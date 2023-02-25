Александр Тихонов: «Если бы состоялась очная встреча, уверен, что Большунов обыграл бы Клэбо»

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Александр Тихонов считает, что в очной борьбе Большунов был бы сильнее Клэбо.

Накануне Йоханнес Клэбо взял серебро в скиатлоне на чемпионате мира в Планице. По количеству медалей ЧМ он обошел Александра Большунова (9 против 8).

— Я всерьез норвежцев вообще не рассматриваю, это куча сопливых астматиков. У них в биатлоне на финише сопли по десять сантиметров висели, даже у того же Бьорндалена.

Если бы состоялась очная встреча, уверен, что Большунов обыграл бы Клэбо.

— Когда российские лыжники вернутся, Большунов сможет догнать и перегнать Клэбо (по количеству наград)?

— Очень хотелось бы это увидеть. Проблема в том, что Россия всегда везде опаздывает.

Мы постоянно под кого‑то прогибаемся, а надо жить по‑тихоновски: сначала стрелять, а потом открывать дверь. У нас ведь все смотрят на других, а надо думать о себе, — сказал Тихонов.

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