Александр Тихонов: «Если бы состоялась очная встреча, уверен, что Большунов обыграл бы Клэбо»

Александр Тихонов считает, что в очной борьбе Большунов был бы сильнее Клэбо.

Накануне Йоханнес Клэбо взял серебро в скиатлоне на чемпионате мира в Планице. По количеству медалей ЧМ он обошел (9 против 8).

— Я всерьез норвежцев вообще не рассматриваю, это куча сопливых астматиков. У них в биатлоне на финише сопли по десять сантиметров висели, даже у того же Бьорндалена.

Если бы состоялась очная встреча, уверен, что Большунов обыграл бы .

— Когда российские лыжники вернутся, Большунов сможет догнать и перегнать Клэбо (по количеству наград)?

— Очень хотелось бы это увидеть. Проблема в том, что Россия всегда везде опаздывает.

Мы постоянно под кого‑то прогибаемся, а надо жить по‑тихоновски: сначала стрелять, а потом открывать дверь. У нас ведь все смотрят на других, а надо думать о себе, — сказал Тихонов.