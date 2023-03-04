Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Клэбо, Гульберг, Тенсет, Рете, Нисканен, Поромаа пробегут классический масс-старт на 50 км
5 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице мужчины выступят в классическом масс-старте на 50 км.
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Планица, Словения
Мужчины
Масс-старт, 50 км, классический стиль
Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Пол Гульберг (Норвегия)
3. Дидрик Тенсет (Норвегия)
4. Вильям Поромаа (Швеция)
5. Шюр Рете (Норвегия)
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
7. Федерико Пеллегрино (Италия)
8. Пертту Хювяринен (Финляндия)
9. Уго Лапалю (Франция)
10. Франческо де Фабиани (Италия)
11. Калле Халварссон (Швеция)
12. Эмиль Иверсен (Норвегия)
13. Клеман Парисс (Франция)
14. Йенс Бурман (Швеция)
16. Ииво Нисканен (Финляндия)
У него традиция Большунова оставлять с серебром на ОИ на классике (Марафон-2018, разделка - 2022), а норвежцам он не помешает. Это полушутка, но тем не менее любопытный факт.)
А вообще бред полнейший. Типа королевский марафон, а в составе куча ноунеймов из нелыжных стран (чисто для массовки), зато нет топовых норвежских лыжников. Хотя Рёте пропихивают в каждую гонку, а ведь на Кубке он был слабейшим из всех норгов по результатам.
Прежде всего на Нисканена. Или на усталость внука от всех гонок.
Просто само по себе отсутствие такого сильного стайера в такой форме выглядит дико.