Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Клэбо, Гульберг, Тенсет, Рете, Нисканен, Поромаа пробегут классический масс-старт на 50 км

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5 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице мужчины выступят в классическом масс-старте на 50 км.

Лыжные гонки 

Чемпионат мира

Планица, Словения

Мужчины

Масс-старт, 50 км, классический стиль

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Дидрик Тенсет (Норвегия)

4. Вильям Поромаа (Швеция)

5. Шюр Рете (Норвегия)

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

7. Федерико Пеллегрино (Италия)

8. Пертту Хювяринен (Финляндия)

9. Уго Лапалю (Франция)

10. Франческо де Фабиани (Италия)

11. Калле Халварссон (Швеция)

12. Эмиль Иверсен (Норвегия)

13. Клеман Парисс (Франция)

14. Йенс Бурман (Швеция)

16. Ииво Нисканен (Финляндия)

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27 комментариев

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Mira_shock
Ответ иг1171
Зачем 100 - только топ по результатам кубка мира и чемпионата. Без ограничения по стране
Ну так нельзя. Зрители хотят видеть словенцев.
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sergei71
Ответ Mira_shock
Да куда их расширять? 100 лыжников на масс старте - это будет перебор.
как минимум, брать всех людей из Топ-15 дистанционного тотала (как в том же биатлоне), а тех, кто заведомо ни на что не претендует - в утиль.
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иг1171
Ответ Mira_shock
Да куда их расширять? 100 лыжников на масс старте - это будет перебор.
Зачем 100 - только топ по результатам кубка мира и чемпионата. Без ограничения по стране
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Mira_shock
Ответ Dmitry Makhov
Как, например, в Пекине. Ой...
В Пекине не было альтернативы. Не Валнеса же было ставить?
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sergei71
Ответ Водопад
Нисканена уже списали заранее?
Думаю, он даже без медали останется, серьёзно.
У него традиция Большунова оставлять с серебром на ОИ на классике (Марафон-2018, разделка - 2022), а норвежцам он не помешает. Это полушутка, но тем не менее любопытный факт.)
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Mira_shock
Ответ иг1171
Да, надо расширять квоты, верно
Да куда их расширять? 100 лыжников на масс старте - это будет перебор.
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Dmitry Makhov
Ответ Mira_shock
Был бы он хорош, поставили бы на первый этап эстафеты.
Как, например, в Пекине. Ой...
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Dmitry Makhov
Ответ Vatokatya
После того, как отцепили Крюгера, чет даже смотреть не хочется… Пожалуй, сама покатаюсь в это время в свое удовольствие.
Надо спасибо сказать, что на скиатлон выпустили)) а то завтра нового короля бы уже чествовать пришлось
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Mira_shock
Ответ Йенс Мустерманн
1000 наверное пробьют, если выиграет Клэбо, вторым будет любитель поулыбаться Иверсен, а третьим Голберг, он ведь тоже спринтер ))
Если выиграет Клэбо, я помогу добить до 1000. А если нет, сами набьют от радости.
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иг1171
Ответ закрыт по беспределу
Да это понятно, что у них там хватает достойных. Просто само по себе отсутствие такого сильного стайера в такой форме выглядит дико.
Да, надо расширять квоты, верно
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Водопад
Ответ sergei71
Будет легчайшая прогулка для Клэбо, с предсказуемым финишем "чёрт против младенцев". Включать можно смело не раньше 47 км.) А вообще бред полнейший. Типа королевский марафон, а в составе куча ноунеймов из нелыжных стран (чисто для массовки), зато нет топовых норвежских лыжников. Хотя Рёте пропихивают в каждую гонку, а ведь на Кубке он был слабейшим из всех норгов по результатам.
Нисканена уже списали заранее?
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Йенс Мустерманн
Ответ Mira_shock
Ожидаю больше 1000 комментариев. Не подведите.
1000 наверное пробьют, если выиграет Клэбо, вторым будет любитель поулыбаться Иверсен, а третьим Голберг, он ведь тоже спринтер ))
+3
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Дмитрий Тясин
Ответ sergei71
Будет легчайшая прогулка для Клэбо, с предсказуемым финишем "чёрт против младенцев". Включать можно смело не раньше 47 км.) А вообще бред полнейший. Типа королевский марафон, а в составе куча ноунеймов из нелыжных стран (чисто для массовки), зато нет топовых норвежских лыжников. Хотя Рёте пропихивают в каждую гонку, а ведь на Кубке он был слабейшим из всех норгов по результатам.
На марафон главным отбором служила гонка на 20 км во Франции, Рете там был третим из норвежцев. Холлун и Крюгера её провалили, проиграв даже конькисту Амудсену.
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иг1171
Ответ gerr_max
Ну ещё есть возможность внучку войти в историю: став вторым после Нортуга, кто на одном ЧМ выиграл и спринт и марафон.
Уже было
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Mira_shock
Ответ Tori Krug
Интересно будет глянуть на Иверсена. Может попытается воспрять от затянувшейся спячки.
Был бы он хорош, поставили бы на первый этап эстафеты.
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Mira_shock
Ожидаю больше 1000 комментариев. Не подведите.
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Tori Krug
Интересно будет глянуть на Иверсена. Может попытается воспрять от затянувшейся спячки.
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sergei71
Будет легчайшая прогулка для Клэбо, с предсказуемым финишем "чёрт против младенцев". Включать можно смело не раньше 47 км.)
А вообще бред полнейший. Типа королевский марафон, а в составе куча ноунеймов из нелыжных стран (чисто для массовки), зато нет топовых норвежских лыжников. Хотя Рёте пропихивают в каждую гонку, а ведь на Кубке он был слабейшим из всех норгов по результатам.
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закрыт по беспределу
Ответ gerr_max
По идеи конечно Клэбо главный фаворит завтра. Но надежды есть... Прежде всего на Нисканена. Или на усталость внука от всех гонок.
Да Нисканен сам какой-то уставший
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gerr_max
Ну ещё есть возможность внучку войти в историю: став вторым после Нортуга, кто на одном ЧМ выиграл и спринт и марафон.
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gerr_max
По идеи конечно Клэбо главный фаворит завтра. Но надежды есть...

Прежде всего на Нисканена. Или на усталость внука от всех гонок.
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Дмитрий Тясин
Ответ закрыт по беспределу
Да это понятно, что у них там хватает достойных. Просто само по себе отсутствие такого сильного стайера в такой форме выглядит дико.
Они сами нарушили принцип поставив Холлунда в эстафету, поэтому Крюгеру могли спокойно дать стать королём лыж. Я знаю что он провалил основную гонку, которую они рассматривали как отбор.
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закрыт по беспределу
Ответ Дмитрий Тясин
Холлунда сам виноват, за былые заслуги при такой конкуренция очень сложно пролезть. Он и в эстафете не должен был бежать.
Да это понятно, что у них там хватает достойных.
Просто само по себе отсутствие такого сильного стайера в такой форме выглядит дико.
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Дмитрий Тясин
Ответ закрыт по беспределу
Отсутствие Крюгера с Холунном это дичь канеш
Холлунда сам виноват, за былые заслуги при такой конкуренция очень сложно пролезть. Он и в эстафете не должен был бежать.
+2
-2
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imaxim
Очень хочется чтоб не Клебо. Потому что нельзя выигрывать с такими подачками. Но шансов маловато
+2
-3
-1
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