Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Клэбо, Гульберг, Тенсет, Рете, Нисканен, Поромаа пробегут классический масс-старт на 50 км

5 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице мужчины выступят в классическом масс-старте на 50 км.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Планица, Словения

Мужчины

Масс-старт, 50 км, классический стиль

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. (Норвегия)

3. (Норвегия)

4. Вильям Поромаа (Швеция)

5. (Норвегия)

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

7. (Италия)

8. Пертту Хювяринен (Финляндия)

9. Уго Лапалю (Франция)

10. Франческо де Фабиани (Италия)

11. Калле Халварссон (Швеция)

12. Эмиль Иверсен (Норвегия)

13. Клеман Парисс (Франция)

14. Йенс Бурман (Швеция)

16. Ииво Нисканен (Финляндия)