Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Клэбо, Гульберг, Крюгер, Рете, Нисканен, Халварссон, Поромаа, Масгрэйв выступят в скиатлоне

24 февраля в Планице на чемпионате мира по лыжным гонкам пройдет мужской скиатлон.

Чемпионат мира по лыжным гонкам

Планица, Словения

Мужчины

Скиатлон, 15 км + 15 км

Начало – 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Арена».

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. (Норвегия)

3. Вильям Поромаа (Швеция)

4. Симен Хегстад (Норвегия)

5. (Норвегия)

6. Фридрих Мох (Германия)

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

9. Уго Лапалю (Франция)

10. Жюль Лапьер (Франция)

11. Калле Халварссон (Швеция)

12. Клеман Парисс (Франция)

13. (Швеция)

16. (Финляндия)