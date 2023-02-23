Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Клэбо, Гульберг, Крюгер, Рете, Нисканен, Халварссон, Поромаа, Масгрэйв выступят в скиатлоне

Теги результаты лыжные гонки чемпионат мира сборная Германии сборная Норвегии сборная Швеции сборная Финляндии скиатлон Пол Гульберг сборная Франции Шюр Рете Калле Халварссон Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Йенс Бурман Клеман Парисс Фридрих Мох Вильям Поромаа Уго Лапалю Жюль Лапьер Лыжи

24 февраля в Планице на чемпионате мира по лыжным гонкам пройдет мужской скиатлон. 

Чемпионат мира по лыжным гонкам

Планица, Словения

Мужчины

Скиатлон, 15 км + 15 км

Начало – 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Арена». 

Старт-лист 

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 

2. Пол Гульберг (Норвегия) 

3. Вильям Поромаа (Швеция)

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) 

5. Шюр Рете (Норвегия) 

6. Фридрих Мох (Германия)

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) 

9. Уго Лапалю (Франция) 

10. Жюль Лапьер (Франция) 

11. Калле Халварссон (Швеция)

12. Клеман Парисс (Франция) 

13. Йенс Бурман (Швеция)

16. Ииво Нисканен (Финляндия) 

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Клэбо побежит вдвоём с Нисканеном, не переживайте ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ASH11
Ответ gerr_max
У него это успешно было только в Пекине и при поддержки Большунова.
В Нисканена по крайне мере можно поверить, что он будет пробовать. Остальные норвежцы не будут дергаться, пока не будут убеждены, что Клебо сам по себе отпал. Другие лыжники вообще неконкурентоспособные, только что надеяться, что условный Поромаа или Калле составят коалицию с Нисканеном.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ ASH11
Нисканен может попробовать на классике, особенно если кто-то вдруг согласится его поддержать. Больше особо надежд нет.
Без Большунова он не убежит. А норги с ним не побегут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gerr_max
Ответ ASH11
Нисканен может попробовать на классике, особенно если кто-то вдруг согласится его поддержать. Больше особо надежд нет.
У него это успешно было только в Пекине и при поддержки Большунова.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ASH11
Ответ gerr_max
Ну кто-нибудь попробует сбросить зверя или опять пешком до финиша?
Нисканен может попробовать на классике, особенно если кто-то вдруг согласится его поддержать. Больше особо надежд нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gerr_max
Ну кто-нибудь попробует сбросить зверя или опять пешком до финиша?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий