Лыжи. Кубок мира. Эстафета. Крюгер и Амундсен побегут за первую команду Норвегии, Валнес и Холунн – за вторую

5 февраля на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе пройдет мужская эстафета.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

7-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

4х7,5 км, эстафета

Начало – 15:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия-1 ( , , , )

2. Франция (Клеман Парисс, Уго Лапалю, Жюль Лапьер, Ришар Жув)

3. Швеция (Эрик Руше, Калле Халварссон, Юхан Хагстрем, Эдвин Ангер)

4. Италия (Дитмар Ноклер, Франческо де Фабиани, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино)

5. Финляндия-1 (Маркус Вуорела, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен, Йони Мяки)

8. Германия (Янош Бруггер, Фридрих Мох, Йонас Доблер, Флориан Нотц)

12. Норвегия-2 (Эрик Валнес, Ханс Кристер Холунн, Ивер Тильхейм Андерсен, Синдре Бьорнестад Скар)