Лыжи. Кубок мира. Эстафета. Крюгер и Амундсен побегут за первую команду Норвегии, Валнес и Холунн – за вторую

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии сборная Германии (лыжные гонки) эстафета сборная Франции Шюр Рете Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тенсет Ииво Нисканен Синдре Бьорнестад Скар Флориан Нотц Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Ришар Жув Харальд Амундсен Янош Бруггер Дитмар Ноклер Клеман Парисс Юхан Хагстрем Йонас Доблер Эрик Валнес Фридрих Мох Эрик Руше Маркус Вуорела Пертту Хювяринен Уго Лапалю Йони Мяки Ивер Тильхейм Андерсен Эдвин Ангер Жюль Лапьер Лыжи

5 февраля на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе пройдет мужская эстафета.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

7-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

4х7,5 км, эстафета

Начало – 15:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия-1 (Шюр Рете, Дидрик Тенсет, Симен Хегстад Крюгер, Харальд Амундсен)

2. Франция (Клеман Парисс, Уго Лапалю, Жюль Лапьер, Ришар Жув)

3. Швеция (Эрик Руше, Калле Халварссон, Юхан Хагстрем, Эдвин Ангер)

4. Италия (Дитмар Ноклер, Франческо де Фабиани, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино)

5. Финляндия-1 (Маркус Вуорела, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен, Йони Мяки)

8. Германия (Янош Бруггер, Фридрих Мох, Йонас Доблер, Флориан Нотц)

12. Норвегия-2 (Эрик Валнес, Ханс Кристер Холунн, Ивер Тильхейм Андерсен, Синдре Бьорнестад Скар)

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