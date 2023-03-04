Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов, Устюгов, Червоткин, Семиков, Порошкин, Белов выступят в классическом масс-старте на 50 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов марафон Сергей Устюгов Алексей Червоткин Илья Семиков Александр Большунов Сергей Ардашев Илья Порошкин Александр Гребенько Алексей Шемякин Дмитрий Жуль Антон Тимашов Виктор Жуль Александр Ившин Чемпионские высоты Лыжи

5 марта на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке мужчины пробегут классический масс-старт на 50 км.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

Масс-старт, 50 км, классический стиль

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Илья Семиков

3. Илья Порошкин

4. Антон Тимашов

5. Сергей Ардашев

6. Евгений Белов

7. Александр Гребенько

8. Сергей Устюгов

9. Дмитрий Жуль

10. Александр Ившин

11. Виктор Жуль

14. Алексей Шемякин

24. Алексей Червоткин

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12 комментариев

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87mores
Ответ imaxim
Ну и что, что классикой? Он же не конькист в чистом виде. Универсал с упором на конёк. Он же не будет просто так выходить на такую тяжёлую гонку. Значит зачем-то нужно)
Он конькистом всегда был. Помню, даже в Лахти 2017 не хотел выходить на марафон, но форма звенела. А так да, ничего не теряет, лучше выйти, чем не выйти
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VitalKe
Почему Ларьков не бежит?
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Водопад
Терентьев не бежит?)
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закрыт по беспределу
Пожелаем сил и выносливости Лосю
+1
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Евгений Головин
Большунов Червоткин Семиков. Скучная гонка будет, если Устюгов не бросит вызов за 2-3 место
+1
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imaxim
Ответ 87mores
Классикой 🤦‍♂️
Ну и что, что классикой? Он же не конькист в чистом виде. Универсал с упором на конёк.
Он же не будет просто так выходить на такую тяжёлую гонку. Значит зачем-то нужно)
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87mores
Ответ imaxim
Интересно что покажет Устюгов. Совсем дистанция не про него, очень давно не бежал. Но раз заявился, значит чувствует в себе силы попробовать бороться. Любопытно
Классикой 🤦‍♂️
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OnlyDendy
Устюгов в марафоне классикой. Ну посмотрим
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imaxim
Интересно что покажет Устюгов. Совсем дистанция не про него, очень давно не бежал. Но раз заявился, значит чувствует в себе силы попробовать бороться. Любопытно
+1
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Биатлонная зима
Темную лошадку не увидим точно а призах
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закрыт по беспределу
Ну Большунов, Семиков, Червоткин понятно.
Интересно, кто ещë могëт зарубиться.
+3
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imaxim
Ахахахахаха, изначально Червоткина в старт-листе не было))) видимо Бородавко заставил бежать, и так много людей сбежали с полтинника)
+3
-1
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