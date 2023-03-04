Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов, Устюгов, Червоткин, Семиков, Порошкин, Белов выступят в классическом масс-старте на 50 км
5 марта на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке мужчины пробегут классический масс-старт на 50 км.
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Мужчины
Масс-старт, 50 км, классический стиль
Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
2. Илья Семиков
4. Антон Тимашов
7. Александр Гребенько
8. Сергей Устюгов
9. Дмитрий Жуль
10. Александр Ившин
11. Виктор Жуль
14. Алексей Шемякин
24. Алексей Червоткин
Он же не будет просто так выходить на такую тяжёлую гонку. Значит зачем-то нужно)
Интересно, кто ещë могëт зарубиться.