Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов, Устюгов, Червоткин, Семиков, Порошкин, Белов выступят в классическом масс-старте на 50 км

5 марта на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке мужчины пробегут классический масс-старт на 50 км.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

Масс-старт, 50 км, классический стиль

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1.

2.

3.

4. Антон Тимашов

5.

6.

7. Александр Гребенько

8. Сергей Устюгов

9. Дмитрий Жуль

10. Александр Ившин

11. Виктор Жуль

14. Алексей Шемякин

24. Алексей Червоткин