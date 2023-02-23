Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов, Устюгов, Мальцев, Спицов, Червоткин, Якимушкин пробегут скиатлон

24 февраля в Малиновке на Всероссийских соревнованиях по лыжным «Чемпионские высоты» пройдет мужской скиатлон.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

Скиатлон, 15 км + 15 км

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Антон Тимашов

9.

10.

11.

12.

13.

14. Иван Горбунов

15.

23.

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.