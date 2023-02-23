Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов, Устюгов, Мальцев, Спицов, Червоткин, Якимушкин пробегут скиатлон
24 февраля в Малиновке на Всероссийских соревнованиях по лыжным «Чемпионские высоты» пройдет мужской скиатлон.
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Мужчины
Скиатлон, 15 км + 15 км
Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Денис Спицов
2. Илья Семиков
8. Антон Тимашов
10. Сергей Ардашев
12. Андрей Ларьков
13. Евгений Белов
14. Иван Горбунов
15. Андрей Собакарев
23. Сергей Устюгов
Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
1 комментарий