Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов, Устюгов, Мальцев, Спицов, Червоткин, Якимушкин пробегут скиатлон

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) скиатлон Евгений Белов Сергей Устюгов Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Илья Порошкин Антон Тимашов Иван Горбунов Савелий Коростелев Чемпионские высоты Лыжи

24 февраля в Малиновке на Всероссийских соревнованиях по лыжным «Чемпионские высоты» пройдет мужской скиатлон. 

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

Скиатлон, 15 км + 15 км

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист 

1. Денис Спицов

2. Илья Семиков

3. Александр Большунов

4. Андрей Мельниченко

5. Алексей Червоткин

6. Иван Якимушкин 

7. Илья Порошкин 

8. Антон Тимашов

9. Артем Мальцев

10. Сергей Ардашев 

11. Савелий Коростелев 

12. Андрей Ларьков 

13. Евгений Белов 

14. Иван Горбунов

15. Андрей Собакарев

23. Сергей Устюгов

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DarjaEE
Удачи Сергею!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий