Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов, Устюгов, Мальцев, Червоткин, Якимушкин пробегут коньковую «разделку»
1 марта на лыжном турнире «Чемпионские высоты» пройдет мужская коньковая «разделка».
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Мужчины
15 км, свободный стиль
Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
Старт-лист
27. Сергей Устюгов
28. Илья Порошкин
29. Рифат Сафиуллин
35. Алексей Шемякин
36. Андрей Собакарев
40. Евгений Белов
44. Артем Мальцев
50. Иван Якимушкин
54. Илья Семиков
58. Денис Спицов
Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
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