Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов, Устюгов, Мальцев, Червоткин, Якимушкин пробегут коньковую «разделку»

1 марта на лыжном турнире «Чемпионские высоты» пройдет мужская коньковая «разделка».

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Старт-лист

27.

28.

29. Рифат Сафиуллин

35. Алексей Шемякин

36.

40.

42.

44.

48.

50.

52.

54.

56.

58.

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.