Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов, Устюгов, Мальцев, Червоткин, Якимушкин пробегут коньковую «разделку»

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Сергей Устюгов Артем Мальцев Рифат Сафиуллин Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Илья Порошкин Алексей Шемякин Савелий Коростелев Чемпионские высоты Лыжи

1 марта на лыжном турнире «Чемпионские высоты» пройдет мужская коньковая «разделка». 

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене». 

Старт-лист 

27. Сергей Устюгов

28. Илья Порошкин

29. Рифат Сафиуллин 

35. Алексей Шемякин

36. Андрей Собакарев

40. Евгений Белов

42. Савелий Коростелев 

44. Артем Мальцев

48. Андрей Мельниченко 

50. Иван Якимушкин 

52. Алексей Червоткин 

54. Илья Семиков 

56. Александр Большунов 

58. Денис Спицов 

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

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12 комментариев

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OviC0vi
Легчайшая победа для Болле!
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Андрей Каханков
Ответ Верю-не верю
У Денчика не все так плохо в этот раз, как всем тут может показаться. Есть надежда, что сможет зацепиться за Устюгова)
Спицов от Устюгова 31 номер, т.е. 15мин 30 сек, на 5-ти километровом кругу не цепляется...
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Андрей Каханков
Интересно, если три круга по пять, Устюгов может со второго круга пересечься с Червоткиным или Якимушкиным?
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Верю-не верю
У Денчика не все так плохо в этот раз, как всем тут может показаться. Есть надежда, что сможет зацепиться за Устюгова)
0
0
0
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imaxim
Ответ Li
а почему у Устюгова такой ранний стартовый номер? надеюсь будет супер быстр, как и в спринте. завтра хочется увидеть острой конкуренции.
Нечего было на КР забивать)))
0
0
0
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Li
а почему у Устюгова такой ранний стартовый номер? надеюсь будет супер быстр, как и в спринте. завтра хочется увидеть острой конкуренции.
0
0
0
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Водопад
Ставлю на Большунова.. )
+4
0
+4
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Ольга Линде
Хороший какой составчик. Надеюсь, будет жарко!
+1
-1
0
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imaxim
Сергей вперёд. Хорошей скорости
+4
-2
+2
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radio_weiss
А Семиков может удивить, кст
+1
-1
0
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SkierNSK
Надеюсь, что будет борьба за первое место. За тройку точно должна быть хорошая битва.
+1
-2
-1
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SkierNSK
Спицов такой:"На месте Семикова должен был быть я" 🤣
+5
-2
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