Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты»

С 23 февраля по 5 марта в Архангельской области пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты»

Малиновка

Расписание трансляций

23 февраля, четверг

Спринт, классический стиль, женщины

Квалификация

10.00 Матч! Арена

Финалы

12.00 Матч ТВ

Спринт, классический стиль, мужчины

Квалификация

10.30 Матч! Арена

Финалы

12.25 Матч ТВ

24 февраля, пятница

Скиатлон, мужчины

11.00 Матч ТВ, Матч! Арена

25 февраля, суббота

Скиатлон, женщины

11.00 Матч ТВ

26 февраля, воскресенье

Командный спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация

11.00 Матч! Арена

Финалы

13.30 Матч ТВ

28 февраля, вторник

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

11.00

1 марта, среда

15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

11.00

2 марта, четверг

Эстафета, женщины

11.00

3 марта, пятница

Эстафета, мужчины

11.00

4 марта, суббота

30 км, масс-старт, классический стиль, женщины

11.00

5 марта, воскресенье

50 км, масс-старт, классический стиль, мужчины

10.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Расписание трансляций с 28 февраля по 5 марта будет добавлено позднее.