Вяльбе о «Чемпионских высотах» как альтернативе ЧМ: «Как раз у них альтернативные игры, а у нас настоящий чемпионат мира»
Елена Вяльбе назвала лыжный турнир «Чемпионские высоты» настоящим чемпионатом мира.
Ранее на «Чемпионских высотах» в Малиновке прошла мужская коньковая гонка с раздельным стартом – победил Александр Большунов. Сегодня в этой дисциплине также будут разыграны медали на чемпионате мира в Планице, который проходит без российских спортсменов.
«Шикарная гонка! Я уверена, что сегодня все болельщики были просто в восторге. Потому что такая борьба – от начала и до конца. Причем такой, как все считают, явный фаворит все-таки не выиграл в одну калитку, ему пришлось попотеть. Нелегко дается гонка даже таким великим фаворитам, как Александр Большунов.
Знаете, что могу сказать? Мы называем их вроде альтернативные там игры, сейчас параллельно с нами проходит чемпионат мира. Как раз, наверное, у них там альтернативные игры, а у нас настоящий чемпионат мира. Какие плотные, какие классные результаты!» – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в эфире «Матч ТВ».
«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят
Сейчас много всего говорится о рекордах Клебо: справедливы они или нет. Но главным бенифициаром неспортивных отстранений что в этот, что в прошлый раз, как по мне, является вовсе не он, а Крюгер. Человеку уже второй раз в карьере крупно фортануло. Может условную разделку он бы взял и при Саше, у которого никуда не делись проблемы с раскладкой, но скиатлон дисциплина контактная, а финиш у Большунова сильно лучше.
А не типичная ЧМ каша