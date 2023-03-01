Вяльбе о «Чемпионских высотах» как альтернативе ЧМ: «Как раз у них альтернативные игры, а у нас настоящий чемпионат мира»

Елена Вяльбе назвала лыжный турнир «Чемпионские высоты» настоящим чемпионатом мира.

Ранее на «Чемпионских высотах» в Малиновке прошла мужская коньковая гонка с раздельным стартом – победил Александр Большунов. Сегодня в этой дисциплине также будут разыграны медали на чемпионате мира в Планице, который проходит без российских спортсменов.

«Шикарная гонка! Я уверена, что сегодня все болельщики были просто в восторге. Потому что такая борьба – от начала и до конца. Причем такой, как все считают, явный фаворит все-таки не выиграл в одну калитку, ему пришлось попотеть. Нелегко дается гонка даже таким великим фаворитам, как Александр Большунов.

Знаете, что могу сказать? Мы называем их вроде альтернативные там игры, сейчас параллельно с нами проходит чемпионат мира. Как раз, наверное, у них там альтернативные игры, а у нас настоящий чемпионат мира. Какие плотные, какие классные результаты!» – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в эфире «Матч ТВ».

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят