Вяльбе о «Чемпионских высотах» как альтернативе ЧМ: «Как раз у них альтернативные игры, а у нас настоящий чемпионат мира»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Елена Вяльбе назвала лыжный турнир «Чемпионские высоты» настоящим чемпионатом мира.

Ранее на «Чемпионских высотах» в Малиновке прошла мужская коньковая гонка с раздельным стартом – победил Александр Большунов. Сегодня в этой дисциплине также будут разыграны медали на чемпионате мира в Планице, который проходит без российских спортсменов.

«Шикарная гонка! Я уверена, что сегодня все болельщики были просто в восторге. Потому что такая борьба – от начала и до конца. Причем такой, как все считают, явный фаворит все-таки не выиграл в одну калитку, ему пришлось попотеть. Нелегко дается гонка даже таким великим фаворитам, как Александр Большунов.

Знаете, что могу сказать? Мы называем их вроде альтернативные там игры, сейчас параллельно с нами проходит чемпионат мира. Как раз, наверное, у них там альтернативные игры, а у нас настоящий чемпионат мира. Какие плотные, какие классные результаты!» – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в эфире «Матч ТВ».

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят

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30 комментариев

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Scrumhalf
Это уже явно похоже на какой-то психиатрический симптом.
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Sanan1908
Но, будут называть чемпион малиновке, а не чемпион мира))
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Anouck
Понимаю, что Вяльбе имела в виду немножко не это и просто постаралась отдать должное уровню конкуренции. Но вот это вот уже перебор. Впрочем, назвать нынешний Чемпионат Мира полноценным у меня тоже язык не повернётся. И судя по рекордам посещаемости не у меня одной.

Сейчас много всего говорится о рекордах Клебо: справедливы они или нет. Но главным бенифициаром неспортивных отстранений что в этот, что в прошлый раз, как по мне, является вовсе не он, а Крюгер. Человеку уже второй раз в карьере крупно фортануло. Может условную разделку он бы взял и при Саше, у которого никуда не делись проблемы с раскладкой, но скиатлон дисциплина контактная, а финиш у Большунова сильно лучше.
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Vatokatya
Что ж вы тогда на ОИ рветесь, с флагом и гимном? Оставайтесь в малиновке и бегайте свои веселые старты, к чему поездки в недружественные страны? Вдруг еще в лгбт завербуют
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Iuasanotu
По факту, в малиновке хоть снег нормальный
А не типичная ЧМ каша
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Hardy
🤡🤡🤡
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bettini
Просто в голос!
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Klen2005
Пора уж перестать спекулировать термином «Чемпионат мира».
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tlg
У нее что обострение? Как бы вам не хотелось, все знают что эти старты не больше чем областная спартакиада.
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Scrumhalf
Ответ TeRex
Я смотрю, судя по главной, сегодня у всех дружно весеннее обострение началось? Шипулин, Дзюба, Вяльбе, Дивеев... И это ещё мэтров, у которых это обострение перманентно, не обзванивали, типа Мостового и Тихонова.
Они позорят Россию...
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karlsson27
Первые межгалактические в Нью-Васюках
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nolan_90
Не, это у вас альтернативные игры, для альтернативно одаренных, типа Санька
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Scrumhalf
Ответ Михаил Снегирев
Завязывай с запрещёнными веществами баловаться
Это к Симоньян, её цитата
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TeRex
Я смотрю, судя по главной, сегодня у всех дружно весеннее обострение началось? Шипулин, Дзюба, Вяльбе, Дивеев... И это ещё мэтров, у которых это обострение перманентно, не обзванивали, типа Мостового и Тихонова.
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Julia
Мда... Там, наверное, смеются не первый день над этими заявлениями, что ЧМ у нас, а там так... Какая-то альтернатива
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Bayern-fan
Ну вот и славно)) зачем вам тогда чемпионаты мира и Олимпиады?)
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Melnikov1968
Если постараться быть об’ективным, то оба соревнования не собрали лучших спортсменов. А вешать лапшу болельщикам,которые смотрят лыжи,в лучшем случае раз в 2 года,это удел пропаганды.
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Мари Хуан
А трансляция будет?
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Kapitan Klos
Еще одна просветленная персона.
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Михаил Снегирев
Ответ Iuasamotu
Сами же назвали свои чемпионские высоты альтернативой чемпионата мира, а теперь даёте заднюю. А если вы дадите заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме вас. А если вы не дадите заднюю, они могут дать заднюю. А вот если вы ее дадите, то они её не дадут.
Завязывай с запрещёнными веществами баловаться
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Анатолий Magicbrain
«Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно». В случае Вяльбе можно заменить на «не выпивала»)
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ivan 07
Я даже не смотрел. Не до восторга.
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Дмитрий Никишин
ууууу ну это конечная
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Liar85
жду, когда Fischer, Rossignol, Solomon и прочии разорвут контракты, дабы сбить спесь с неадекватов! не высоко ль взлетели???
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Iuasamotu
Сами же назвали свои чемпионские высоты альтернативой чемпионата мира, а теперь даёте заднюю. А если вы дадите заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме вас. А если вы не дадите заднюю, они могут дать заднюю. А вот если вы ее дадите, то они её не дадут.
+24
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