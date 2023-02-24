Большунов о победе в скиатлоне на «Чемпионских высотах»: «Сегодня я защитил свой титул, который выиграл на ЧМ-2021 в Оберстдорфе»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Александр Большунов сравнил выигрыш скиатлона на соревнованиях «Чемпионские высоты» с победой в аналогичной дисциплине на чемпионате мира и Олимпиаде.

«Сегодня я защитил свой титул, который в 2021 году выиграл в Оберстдорфе [на ЧМ]. И очень радостно. Дорогого стоит, тем более, что года идут.

Здесь так же, как и на Олимпиаде было в прошлом году. Потому что на ЧМ два года назад мы втроем на финише разбирались. А вот на ОИ была похожая картина.

Здесь такие же длинные подъемы, так же морозно и такой же снег. Бежал практически на тех же лыжах, что и на Играх.

Не скажу, что снег такой уж тупой, но лыжи работают те же, на которых бежал тогда», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ». 

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50 комментариев

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ProLL
Понятно, что обидно Саше, что он не может на ЧМ участвовать, но это перебор уже, от реальности отрываться не надо.
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uchiyamada
Защитить свои олимпийские титулы мне будет даже проще, я планирую это сделать на первенстве моего родного Подывотья, - добавил Александр.
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imaxim
Ответ zzzeeerrrooo
У женщин да очень интересно смотреть Но все же полный бред с этими квотами сделали Должны выступать все сильнейшие
Тогда у той же Индонезии не будет стимула вообще ничего никогда развивать
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Data Architector
"Вы плохо выглядите, Генри, вам нужно больше гулять"
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papadok
Ответ keylargo
Степанова, Большунов, Степанова, Большунов - ученый такой был знаменитый, Павлов... Не слышал???
Если Большунову блогерские лавры Степановой не дают спокойно спать, так сегодня он очков нехило поднабрал.
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Санитар-волк
На самом деле явно, что извёлся из-за бойкота, вот и пыжится.
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zzzeeerrrooo
Ответ imaxim
Но тем не менее все кроме России там. У женщин так вообще конкуренция огромная и Непряева была бы одной из первых в пелотоне безусловно, но положа руку на сердце и без неё интересно
У женщин да очень интересно смотреть
Но все же полный бред с этими квотами сделали
Должны выступать все сильнейшие
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udod
Ответ keylargo
Степанова, Большунов, Степанова, Большунов - ученый такой был знаменитый, Павлов... Не слышал???
хочешь сказать, что у тебя рефлекс на подобные коменты?
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Витольд Бубеный
Ответ Iuasamotu
Так что, теперь у Крюгера медаль отберут? Симен так старался
Не только медаль, но и денежный бонус конечно же)
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grek087
Не понял че все накинулись на Большунова? Гоните что ли? Это главная звезда мировых лыж! И если он говорит что что-то там защитил, то это значит что защитил! При этом насколько я понимаю эта дисциплина нашим всегда хорошо даётся и норвежцы не всегда конкурентноспособны в ней. А значит что защитил в окружении сильнейших. Не выёживайтесь вообще тут!
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grek087
Не понял че все накинулись на Большунова? Гоните что ли? Это главная звезда мировых лыж! И если он говорит что что-то там защитил, то это значит что защитил! При этом насколько я понимаю эта дисциплина нашим всегда хорошо даётся и норвежцы не всегда конкурентноспособны в ней. А значит что защитил в окружении сильнейших. Не выёживайтесь вообще тут!
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-1
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Витольд Бубеный
Сань, так тебе и не надо стремится бегать с лыжниками из других стран, тебе и так хорошо)
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Алексей Тарлыков
А ещё на "Чемпионских высотах" ни один норвежец не обгонит
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Алексей Тарлыков
Ответ Marky777
Это клиника
Да он , видимо, сам себя пытается успокоить чтобы окончательно не впасть в уныние и депрессию. Потом будет говорить что конкуренция на внутренних соревнованиях выше и вообще одни плюсы
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udod
потёк Большой совсем
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imaxim
Ответ keylargo
Так дело не в Китае, а в том, что длинных гонок вообще кот наплакал... Приходится гадать... Ну Сема седня на коне, а почему бы Ване и Артему не быть где-то рядом?
В 10-ке они были бы сегодня на скиатлоне ЧМ. Но за медали - 2 человека
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keylargo
Ответ imaxim
Китай вообще за скобки надо. Таких трасс на КМ/ЧМ нет и таких условий. В основном мягкий снег и плюс. Очень здорово, что так повезло и ОИ трассы идеально подошли под наших и мы смогли выиграть много медалей такого уровня, но это скорее исключение, чем правило
Так дело не в Китае, а в том, что длинных гонок вообще кот наплакал... Приходится гадать... Ну Сема седня на коне, а почему бы Ване и Артему не быть где-то рядом?
0
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Алексей Тарлыков
Ещё у соперников были лыжи и палки, и у соперников на Олимпиаде тоже были лыжи и палки
+1
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imaxim
Ответ zzzeeerrrooo
Это трудно ЧМ назвать , скорее кастрированный чемп Норвегии Тот же Холунн спокойно мог сегодня за победу бороться
Но тем не менее все кроме России там. У женщин так вообще конкуренция огромная и Непряева была бы одной из первых в пелотоне безусловно, но положа руку на сердце и без неё интересно
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ imaxim
Тухленько, да. Наш скиатлон был интереснее. Но делать вид, что это ЧМ и прыгать до потолка - ну ненормально это
Это трудно ЧМ назвать , скорее кастрированный чемп Норвегии
Тот же Холунн спокойно мог сегодня за победу бороться
0
0
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Atsuktuvas
Александр в Зазеркалье.
+5
-2
+3
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sava k
ШТО ????
+3
-2
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imaxim
Ответ zzzeeerrrooo
А там всего 4 норга + Ииво если в форме и все Выпустить всех топовых горнов так вся 10 их будет Вот тогда конкуренция будет, а сейчас совсем тухленько Должны бежать сильнейшие , а не ребята из Индонезии и прочих стран
Тухленько, да. Наш скиатлон был интереснее. Но делать вид, что это ЧМ и прыгать до потолка - ну ненормально это
+1
0
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zzzeeerrrooo
Ответ imaxim
С норвежцами могут бороться только Большунов и Устюгов. Ещё Спицов иногда в хорошие дни, но в нынешней форме явно не про него. Общий уровень выше наверно, у нас много спортсменов уровня топ 10-15 КМ, в хороший день топ 5. Но это только у мужчин и только в дистанции.
А там всего 4 норга + Ииво если в форме и все
Выпустить всех топовых горнов так вся 10 их будет
Вот тогда конкуренция будет, а сейчас совсем тухленько
Должны бежать сильнейшие , а не ребята из Индонезии и прочих стран
0
-1
-1
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Arty K.
санитаров вызывайте
+3
-2
+1
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