Большунов о победе в скиатлоне на «Чемпионских высотах»: «Сегодня я защитил свой титул, который выиграл на ЧМ-2021 в Оберстдорфе»

сравнил выигрыш скиатлона на соревнованиях «Чемпионские высоты» с победой в аналогичной дисциплине на чемпионате мира и Олимпиаде.

«Сегодня я защитил свой титул, который в 2021 году выиграл в Оберстдорфе [на ЧМ]. И очень радостно. Дорогого стоит, тем более, что года идут.

Здесь так же, как и на Олимпиаде было в прошлом году. Потому что на ЧМ два года назад мы втроем на финише разбирались. А вот на ОИ была похожая картина.

Здесь такие же длинные подъемы, так же морозно и такой же снег. Бежал практически на тех же лыжах, что и на Играх.

Не скажу, что снег такой уж тупой, но лыжи работают те же, на которых бежал тогда», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят