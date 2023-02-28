Андрей Ларьков: «Я бы не сравнивал «Чемпионские высоты» по конкуренции с чемпионатом мира. Там она повыше в разы»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Олимпиада-2022 Андрей Ларьков Александр Большунов Савелий Коростелев Чемпионские высоты Лыжи

Лыжник Андрей Ларьков сравнил конкуренцию на ЧМ и турнире «Чемпионские высоты».

Ларькову 33 года, он двукратный призер Олимпиады-2018 и двукратный призер чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

– Ты отметил уровень нынешней команды, но сейчас приходится довольствоваться только внутренней ареной. Как это может влиять с точки зрения мотивации, опять же?

– Конечно, молодым лыжникам хотелось бы выступать на международном уровне. Особенно Савелию Коростелеву, мне кажется. Однако есть ощущение, что все будет хорошо в дальнейшем.

Нельзя исключать, что рано или поздно мы вернемся на мировые старты. Что касается мотивации, у мужчин 15 человек, максимум, которые могут бороться между собой. И все на этом.

– Хотя Большунов говорит, что настоящий чемпионат мира в Малиновке проходит, а не в Планице. Громко сказано, получается?

– Я бы не сравнивал «Чемпионские высоты» по конкуренции с чемпионатом мира все же. Там она повыше в разы.

Да, мужская сборная у нас сильная в последние годы, есть серьезная борьба между собой. Но даже в том же скиатлоне в классической части сразу на переобувание приехало человек десять, хотя чаще всего на международных стартах можно на этой стадии гонки видеть больше людей. Если не брать последние Олимпийские игры, где были приличные разрывы, – сказал Ларьков.

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят

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10 комментариев

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imaxim
Ответ polaris
Очень адекватный комментарий, особенно на фоне неадекватности Бородавки и Сашка. Ведь реально никакой конкуренции от россиян Норвегии не было бы. Да, есть Большунов, который был бы в числе фаворитов на скиатлоне, в разделке и в марафоне. Но остальные абсолютно неконкурентоспособны на фоне Норвегии. Взять хотя бы последний скиатлон на ЧМ. Идёт Большунов, толпа норвежцев и через минуту самые конкурентоспособные российские дистанционщики. Про разделку я вообще молчу. У Большунова на ГС в разделке целых ноль побед. Ну и даже марафон на прошлом ЧМ Большунов не выиграл. Что уж говорить о нынешнем марафоне, который будет классикой? Тут фаворитом будет Ииво. Ларьков очень здраво рассуждает. И я уверен, что он тут ещё только толику правды решил сказать, чтоб партнёры не обижались. Хотя адекватные ребята и так всё прекрасно понимают. По сути, мне было бы реально интересно глянуть зарубу Большунова против Норвегии и как бы выглядела Непряева. По остальным всё достаточно очевидно. Уже миллион раз это видели. Для тех, кто будет тыкать сейчас протоколами ОИ-2022 скажу сразу, что гонки в минус 20 - минус 30 на дичайшем ветрюгане - это аномальные условия, к которым норвеги оказались не готовы. Это их проблемы. Кстати, там и Крюгера не было. Ну и вопрос для любителей считать неполноценными победы на нынешнем ЧМ. Можно ли считать медали Большунова неполноценными в отсутствии Крюгера ?
Ну раз очевидно, то как бы выступил Устюгов?)
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ASH11
Ответ polaris
Очень адекватный комментарий, особенно на фоне неадекватности Бородавки и Сашка. Ведь реально никакой конкуренции от россиян Норвегии не было бы. Да, есть Большунов, который был бы в числе фаворитов на скиатлоне, в разделке и в марафоне. Но остальные абсолютно неконкурентоспособны на фоне Норвегии. Взять хотя бы последний скиатлон на ЧМ. Идёт Большунов, толпа норвежцев и через минуту самые конкурентоспособные российские дистанционщики. Про разделку я вообще молчу. У Большунова на ГС в разделке целых ноль побед. Ну и даже марафон на прошлом ЧМ Большунов не выиграл. Что уж говорить о нынешнем марафоне, который будет классикой? Тут фаворитом будет Ииво. Ларьков очень здраво рассуждает. И я уверен, что он тут ещё только толику правды решил сказать, чтоб партнёры не обижались. Хотя адекватные ребята и так всё прекрасно понимают. По сути, мне было бы реально интересно глянуть зарубу Большунова против Норвегии и как бы выглядела Непряева. По остальным всё достаточно очевидно. Уже миллион раз это видели. Для тех, кто будет тыкать сейчас протоколами ОИ-2022 скажу сразу, что гонки в минус 20 - минус 30 на дичайшем ветрюгане - это аномальные условия, к которым норвеги оказались не готовы. Это их проблемы. Кстати, там и Крюгера не было. Ну и вопрос для любителей считать неполноценными победы на нынешнем ЧМ. Можно ли считать медали Большунова неполноценными в отсутствии Крюгера ?
Да всё равно. Своё Крюгер ещё в Пхёнчхане забрал, при отсутствии сильнейших лыжников с нашей стороны.
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Лев Попов
Ответ polaris
Очень адекватный комментарий, особенно на фоне неадекватности Бородавки и Сашка. Ведь реально никакой конкуренции от россиян Норвегии не было бы. Да, есть Большунов, который был бы в числе фаворитов на скиатлоне, в разделке и в марафоне. Но остальные абсолютно неконкурентоспособны на фоне Норвегии. Взять хотя бы последний скиатлон на ЧМ. Идёт Большунов, толпа норвежцев и через минуту самые конкурентоспособные российские дистанционщики. Про разделку я вообще молчу. У Большунова на ГС в разделке целых ноль побед. Ну и даже марафон на прошлом ЧМ Большунов не выиграл. Что уж говорить о нынешнем марафоне, который будет классикой? Тут фаворитом будет Ииво. Ларьков очень здраво рассуждает. И я уверен, что он тут ещё только толику правды решил сказать, чтоб партнёры не обижались. Хотя адекватные ребята и так всё прекрасно понимают. По сути, мне было бы реально интересно глянуть зарубу Большунова против Норвегии и как бы выглядела Непряева. По остальным всё достаточно очевидно. Уже миллион раз это видели. Для тех, кто будет тыкать сейчас протоколами ОИ-2022 скажу сразу, что гонки в минус 20 - минус 30 на дичайшем ветрюгане - это аномальные условия, к которым норвеги оказались не готовы. Это их проблемы. Кстати, там и Крюгера не было. Ну и вопрос для любителей считать неполноценными победы на нынешнем ЧМ. Можно ли считать медали Большунова неполноценными в отсутствии Крюгера ?
так на марафоне Крюгер был же. а до него, в очных встречах, большой имеет положительную статистику в свою пользу
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Ksenia RN
Кому развлечение, так это журналистам - ходят и собирают глупые высказывания. Либо "повыше", либо "выше в разы". По мне, так первый вариант, т.к., разумеется, никаких "разов" там нет, достаточно посмотреть на протокол с засильем норвежских флагов.
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Сергей Орлов
Адекватный лыжник? Неожиданно.
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ecopromo
Что касается мотивации, у мужчин 15 человек, максимум, которые могут бороться между собой. И все на этом. - Чушь. Смотрел мужской скиатлон, было 4 норвежца и все остальные. Конкуренция у нас была выше. Очевидно, что наши в скиатлоне взяли бы 1-2 места на подиуме на ЧМ.
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polaris
Очень адекватный комментарий, особенно на фоне неадекватности Бородавки и Сашка. Ведь реально никакой конкуренции от россиян Норвегии не было бы. Да, есть Большунов, который был бы в числе фаворитов на скиатлоне, в разделке и в марафоне. Но остальные абсолютно неконкурентоспособны на фоне Норвегии. Взять хотя бы последний скиатлон на ЧМ. Идёт Большунов, толпа норвежцев и через минуту самые конкурентоспособные российские дистанционщики. Про разделку я вообще молчу. У Большунова на ГС в разделке целых ноль побед. Ну и даже марафон на прошлом ЧМ Большунов не выиграл. Что уж говорить о нынешнем марафоне, который будет классикой? Тут фаворитом будет Ииво. Ларьков очень здраво рассуждает. И я уверен, что он тут ещё только толику правды решил сказать, чтоб партнёры не обижались. Хотя адекватные ребята и так всё прекрасно понимают. По сути, мне было бы реально интересно глянуть зарубу Большунова против Норвегии и как бы выглядела Непряева. По остальным всё достаточно очевидно. Уже миллион раз это видели.

Для тех, кто будет тыкать сейчас протоколами ОИ-2022 скажу сразу, что гонки в минус 20 - минус 30 на дичайшем ветрюгане - это аномальные условия, к которым норвеги оказались не готовы. Это их проблемы. Кстати, там и Крюгера не было. Ну и вопрос для любителей считать неполноценными победы на нынешнем ЧМ. Можно ли считать медали Большунова неполноценными в отсутствии Крюгера ?
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-1
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AlexeI
Позволил себе не согласиться с мнением царя Александра!
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Ярик01
Савелий не соответствует ожиданиям начала сезона и сейчас на внутренних стартах. Болел что ли.
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Верю-не верю
Зря ты так, Андрей, ща Сашко затаит обиду)
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