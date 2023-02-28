Андрей Ларьков: «Я бы не сравнивал «Чемпионские высоты» по конкуренции с чемпионатом мира. Там она повыше в разы»

Лыжник Андрей Ларьков сравнил конкуренцию на ЧМ и турнире «Чемпионские высоты».

Ларькову 33 года, он двукратный призер Олимпиады-2018 и двукратный призер чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

– Ты отметил уровень нынешней команды, но сейчас приходится довольствоваться только внутренней ареной. Как это может влиять с точки зрения мотивации, опять же?

– Конечно, молодым лыжникам хотелось бы выступать на международном уровне. Особенно Савелию Коростелеву, мне кажется. Однако есть ощущение, что все будет хорошо в дальнейшем.

Нельзя исключать, что рано или поздно мы вернемся на мировые старты. Что касается мотивации, у мужчин 15 человек, максимум, которые могут бороться между собой. И все на этом.

– Хотя Большунов говорит, что настоящий чемпионат мира в Малиновке проходит, а не в Планице. Громко сказано, получается?

– Я бы не сравнивал «Чемпионские высоты» по конкуренции с чемпионатом мира все же. Там она повыше в разы.

Да, мужская сборная у нас сильная в последние годы, есть серьезная борьба между собой. Но даже в том же скиатлоне в классической части сразу на переобувание приехало человек десять, хотя чаще всего на международных стартах можно на этой стадии гонки видеть больше людей. Если не брать последние Олимпийские игры, где были приличные разрывы, – сказал Ларьков.

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят