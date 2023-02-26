Елена Вяльбе: «В Малиновке гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Я даже не знаю, кто там стал новым чемпионом»
Елена Вяльбе заявила, что турнир в Малиновке интереснее чемпионата мира.
Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в словенской Планице. Российские лыжники выступают на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке (Архангельская область).
«Мне кажется, у нас тут гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Я, честно, даже не знаю, кто там стал новым чемпионом. Каждый день такая интересная гонка у нас здесь, в Малиновке.
Не зря наши спортсмены оказались у них на афишах. Всегда же людей привлекает борьба, спорт интересен, когда есть конкуренция. А когда один и тот же человек выигрывает, становится неинтересно», – сказала глава ФЛГР.
«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят
(к/ф "Свадьба в Малиновке", 1967г.)
Смотрите, что бы этот пофигизм не привел ваши спортивные качеста на уровень спортсменов из Зимбабве.
особенно по идиотски это звучит, когда начальник российских лыж всея Руси, на всю страну говорит о том, что не следит ни за конкурентами, ни за новыми методиками, вообще тупо ни за чем...какой то нонсенс...я конечно подозревал, что долгое и продолжительное употребление допинга, на головушку Вяльбе тоже сильно повлияло...стыд короче...