Елена Вяльбе: «В Малиновке гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Я даже не знаю, кто там стал новым чемпионом»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Чемпионские высоты Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что турнир в Малиновке интереснее чемпионата мира.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в словенской Планице. Российские лыжники выступают на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке (Архангельская область).

«Мне кажется, у нас тут гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Я, честно, даже не знаю, кто там стал новым чемпионом. Каждый день такая интересная гонка у нас здесь, в Малиновке.

Не зря наши спортсмены оказались у них на афишах. Всегда же людей привлекает борьба, спорт интересен, когда есть конкуренция. А когда один и тот же человек выигрывает, становится неинтересно», – сказала глава ФЛГР.

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят

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41 комментарий

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ivan 07
Сперва стадион там постройте. Потом ....
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Data Architector
Ответ pele_kan
а че там в Малиновке, свадьба какая-то?
... и Попандопуло оценил её: "Согласно приказу имею на свадьбу феноменальную музыку в лице данного вундеркинда."
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Вадим Р
Ура-патриотический угар! Ну куда мировым первенствам до чемпионатов Зоны!
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Ф_Крюгер
"Пан атаман, кони стоят пьяные. Хлопцы запряжёны..."
(к/ф "Свадьба в Малиновке", 1967г.)
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bettini
Вяльбе не смотрит ЧМ, спортсмены не смотрят. А как вы, вообще, собираетесь возвращаться? За конкурентами тоже следить нужно всегда. Уверен, что норги пристально смотрят за стартами наших, изучают в реальном времени. А наши, как обычно, через одно место. Походу, уже так уверовали, что в ближайшие лет 5 никуда не поедут, что забили на все. Бабки капают. Призовые на внутренних соревнованиях, как на олимпиадах. Зачем им эти Кубки Мира и ЧМ?
Смотрите, что бы этот пофигизм не привел ваши спортивные качеста на уровень спортсменов из Зимбабве.
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Анатолий Magicbrain
Она раньше только выглядела неважно, а теперь и ментально сдавать стала( время не щадит никого(
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Manowar66
в тексте "мне кажется" , что значительно меняет категоричность заголовка
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Gregari
Ответ pele_kan
а че там в Малиновке, свадьба какая-то?
собачья
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Стас Тельных
Сто процентов, а футбольный матч Светотехника Саранск - Текстильщик Иваново намного интереснее чем Эль Классико Реал-Барселона
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Zenit1dimon
Я мне кажется, что всё таки интересней там на ЧМ, чем в Малиновке!
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Евгений Соболев
Правильно бабушка Вяльбе...плевать тебе не только на ЧМ но и на своих подопечных...вчера в "топе"...сегодня в "***пе"!!..
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encaro_one
Интересен единицам, минимум конкуренции, но луууучше.
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алексей любовь
Да не бомбит у меня, не бомбит!
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fewral
А на детях Азии ещё интереснее. А как она успела, вчера же огонь там зажигала?
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lazzziale
готов поспорить с кем угодно и на что угодно, что эти малиновские чемпионы, готовы пешком пойти в Планицу, если только их допустят, даже под нейтральным статусом, и без флага с гимном...ага, не смотрят они...так мы и поверили...
особенно по идиотски это звучит, когда начальник российских лыж всея Руси, на всю страну говорит о том, что не следит ни за конкурентами, ни за новыми методиками, вообще тупо ни за чем...какой то нонсенс...я конечно подозревал, что долгое и продолжительное употребление допинга, на головушку Вяльбе тоже сильно повлияло...стыд короче...
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Эдмонд
сама говорит что выигрывает один и тот же человек, но кто там чемпион, она не знает. определилась бы уже....
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Владимир Романов
Лена! А вы думаете, что ТЕМ болельщикам и спортсменам интересно знать, кто стал чемпионом у нас?
+5
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Scrumhalf
Заявила о своей профнепригодности?
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Штурмгевер
ПривьІкай!
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Лука Тараканов
Ответ pele_kan
а че там в Малиновке, свадьба какая-то?
Поминки.
+23
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L1onel Mess1
Ответ Grand Admiral
От Гугла тоже отстранили?
Скоро отстранят, недолго осталось.
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Grand Admiral
От Гугла тоже отстранили?
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heivani
Я считаю,что лукавство это,говорить ,что не интересуешься видом спорта,которому отдана лучшая часть жизни.Включая,когда говорят и действующие спортсмены.
+4
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ilya_87
В КНДР примерно так же считают
+17
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zzzeeerrrooo
Мужской скиатлон был действительно интереснее , остальное без вариантов
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