Легков о нейтральном статусе: «Спортсмены уже устали бегать без флага, гимна – я их понимаю. Если хотят, чтобы мы приезжали, то надо ехать под своим флагом»

считает, что на международные турниры нужно возвращаться под своим флагом.

– напирает на то, что чемпионат мира здесь (на «Чемпионских высотах»), и не кажется ли, что здесь есть некий перебор? Понятно, мы должны хвалить свои турниры, но ведь и не забывать, что нам надо туда возвращаться.

– А куда нам возвращаться? Мы и не собирались отказываться от их соревнований, это они нам запретили туда ехать. Поэтому правильно он говорит, если его не пустили. У него амбиции остаются, он спортсмен, который должен там бежать, выигрывать, бороться с лидерами.

И если нам кто-то запретил, это не наша вина. Наши спортсмены готовы были ехать и соревноваться. Наверное, после этого такие высказывания есть у наших спортсменов. Я абсолютно поддерживаю их.

– Сейчас будто качнулся маятник, нет? Или вы пока еще не верите в то, что нас вернут?

– Пока одни разговоры, я не вижу конкретики, когда будет конкретика, тогда посмотрим. Мы это обсуждали на днях – нынешний нейтральный статус отличается от того, который был у нас в момент допинговых разбирательств. Тогда была совсем другая история. Сейчас, если нас пустят, этот статус будет другим.

И в этом плане надо будет задуматься о том, как ехать, стоит ли. Спортсмены высказываются, что они уже устали бегать без флага, гимна, поэтому если они хотят, чтобы мы приезжали, мы должны ехать под своим флагом. Я их тоже понимаю.

Есть такие мнения, уже говорила – хватит бегать в нейтральном, мы должны ехать туда, и мы должны ехать под своим флагом. Мне кажется, есть в этом доля правды, правильно она все говорит, – сказал Легков.

Юлия Ступак о нейтральном статусе: «Бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, не подпишем. Надоели унижать достоинство российского спортсмена»